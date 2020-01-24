Штрафи за неправильне паркування суттєво зростуть: що чекає водіїв

У парламент подано законопроєкт, яким передбачається суттєве збільшення штрафів за неправильне паркування автомобіля. Як фіксуватиметься це правопорушення та кому загрожує штраф у розмірі 34 тисячі гривень, – в матеріалі 24 каналу.

Як і що змінюють

Кияни та гості міста часто стають свідками ситуації, коли якась "розумниця" чи "розумник" залишають машину на кілька годин мало не посередині, приміром, трамвайних колій. Як наслідок, громадський транспорт стоїть в заторах, а такі водії лише виправдовуються, мовляв, ненадовго залишили авто саме в цьому місці, бо більше не було де. Проблема з відсутністю достатньої кількості паркувальних місць актуальна не лише для столиці. Проте інколи водіям варто подумати й про наслідки своїх вчинків.

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Таким чином, значна частина порушень прав дорожнього руху стосується недотримання водіями вимог щодо заборони зупинки та стоянки у визначених місцях. Йдеться про те, що залишати автівку можна на відстані до 10 метрів від перехресть, пішохідних переходів, біля зупинок, в місцях, де дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або ті, хто перевозить людей з обмеженими можливостями тощо.



Поліція жорстко реагуватиме на порушення правил дорожнього руху / Фото 24 канал

Нині діючі положення притягнення таких порушників до відповідальності мало результативні через відсутність ефективних механізму фіксації порушень, а також низькі розміри штрафів.

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У працівників поліції дуже часто виникають проблеми з доказуванням факту порушення зупинки чи стоянки тієї ж автівки в забороненому місці. Поліціянтам складно чітко визначити та довести, на якій саме відстані від того ж перехрестя знаходиться авто порушника.

Як свідчить судова практика, застосування поліцейськими підручних вимірювальних засобів, приміром рулетки, або фіксування на камеру "незначної" відстані від авто до перехрестя, не підтримується в судах. Як наслідок, значна кількість постанов про притягнення до адмінвідповідальності скасовується судами і порушників не притягують до відповідальності,

– пояснює адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін.

Штрафи почнуть "кусатись"

Аби водії частіше згадували про правила дорожнього руху у парламент подано законопроєкт "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів". Цим документом пропонується суттєво збільшити штрафи за неправильну парковку.

Наскільки зростуть штрафи:

за стоянку в забороненому місці з 510 гривень до 3 400 гривень;

за зупинку на місцях для водіїв з інвалідністю передбачається штраф у 34 тисячі гривень;

34 000 гривень доведеться заплатити тим автомобілістам, хто без підстав використовує знак "водій з інвалідністю".

Важливий момент, згідно з законопроектом 70% цієї суми йтиме в місцеві бюджети, аби влада сумлінно робила розмітку в місцях паркування.

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Розмітку теж хочуть змінити. Суцільна жовта лінія, яка використовується для позначення заборони зупинки, мало виділяється на дорозі, тому розмітку зроблять більш контрастною за розміром, формою і кольором,

– наголошує Денис Головін.

Зміна фіксації порушення

Фіксувати факт порушення правил зупинки автомобіля в заборонених місцях будуть за допомогою фото. А для того, щоб воно стало доказом, потрібно мінімум три фотографії автомобіля-порушника з різних ракурсів. На них має бути чітко видно заїзд коліс авто на дорожню розмітку, де зупинку чи стоянку заборонено.

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Крім того, як доказ у суді можна буде показувати і записи камер відеоспостереження. На думку авторів законопроєкту, збільшення розміру відповідальності за ці правопорушення сприятиме запобіганню їх вчинення.

"Листи щастя" для водіїв

Оскільки нести відповідальність за свою поведінку на дорозі має водій авто, а не його власник (отримувати сповіщення про нові штрафи, сплачувати їх), в МВС пропонують автомобілістам, які користуються чужими авто, зареєструватися через безкоштовний сервіс. Нещодавно нова безкоштовна послуга "Керування належним користувачем" з’явилася в електронному кабінеті водія та на Урядовому порталі у розділі "Електронні послуги".



Керуєш чужим авто – зареєструйся / Фото 24 каналу

Як пояснює Денис Головін, належний користувач – людина, яка на законних підставах кермує транспортним засобом, що їй не належить. Можливість зазначати належного користувача стане у нагоді автомобілістам у зв’язку з появою нових правил та налагодженням системи фото і відео фіксації паркування.

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Водночас, на одне авто може бути призначено не більше одного належного користувача. Видалення призначеного належного користувача можливе власником транспорту. Це можна зробити як за поданою заявою, так і автоматично, у разі закінчення терміну, на який його було призначено.