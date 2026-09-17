Тысячи семей ВПЛ получат жилье: Рада приняла поправки об аренде государственных объектов

Верховная Рада на заседании 17 сентября приняла закон, позволяющий обеспечивать жильем внутренне перемещенных лиц. Народные депутаты проголосовали за снятие ограничений на аренду объектов государственной и коммунальной собственности для размещения и проживания граждан.

Что предусматривают изменения в Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества"

Парламентарии разрешили сдавать в аренду государственные объекты для обеспечения жилищных потребностей внутренне перемещенных лиц. "За" соответствующее решение проголосовали 233 народных депутата, сообщает 24 Канал.

Изменения фактически устраняют законодательную коллизию и до 1 января 2028 года позволяют распространять действие закона на правоотношения, касающиеся передачи в аренду жилья из государственного фонда или фонда территориальной общины. Это необходимо для обеспечения внутренних переселенцев необходимым жильем.

Как отмечается, законопроект № 15579 разрешает такую передачу объектов государственной и коммунальной собственности без аукционов. Символическая плата за размещение ВПЛ в таких домах и общежитиях составит одну гривну.

Этот механизм уже доказал свою эффективность: общины могут предоставлять объекты для нужд ВПЛ, а международные партнеры – вкладывать средства в их ремонт и обустройство,

– отметил председатель Специальной комиссии по вопросам защиты внутренне перемещенных лиц Павел Фролов.

Теперь государство будет иметь право запустить подготовленные проекты и создавать больше готовых жилых зданий для переселенцев. Фролов добавил, что, возможно, отремонтировать дома и заселить в них тысячи украинских семей удастся еще до начала зимы.

Ранее передача объектов для ВПЛ блокировалась, поскольку из-за несогласованности закона произошла полная остановка предоставления объектов в аренду для нужд внутренне перемещенных лиц. Блокировались целые проекты, а общины не могли брать дома в аренду для переселенцев, даже при наличии донорской поддержки, согласия балансодержателей и готовности обеспечить проживание ВПЛ.

К слову, статистика показала, что к концу 2025 года полностью или частично лишились жилья более трех миллионов украинских семей. Поэтому это усилило необходимость принятия таких изменений в закон.

Напомним, в 2027 году государство планирует запустить Электронный реестр жилья для ВПЛ, хотя ранее его планировали запустить в октябре 2026-го. Реестр должен стать единой цифровой платформой для поиска жилья для переселенцев.

На интерактивной карте можно будет увидеть доступные объекты, их фотографии, техническое состояние и количество свободных мест. Реестр также планируют использовать для привлечения международного и донорского финансирования на ремонт имеющихся зданий и создание нового жилья.