На Буковине "блогер" вел стрим прямо возле воинской части: из-за него мог случиться обстрел

В Черновцах СБУ разоблачила мужчину, который снимал места нахождения подразделений ВСУ. Он является местным блогером и вел прямую трансляцию вблизи территории дислокации военных.

Украинец распространял запрещенную информацию о ВСУ

Все началось с разговора мужчины и военного возле одного из подразделений ВСУ. "Блогер" пытался спровоцировать конфликт и снимал свои действия на камеру. Таким образом, воинская часть попала в кадр. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Прямая трансляция велась на личной странице мужчины в социальной сети. "Блогеру" сказали, что снимать часть ВСУ нельзя, особенно с привязкой к месту. Однако на замечание нарушитель не реагировал.

При этом житель Буковины не успокаивался и угрожал, что передаст координаты части для нанесения удара, а своих зрителей он призвал распространять видео.

Из-за таких действий правоохранители были вынуждены сообщить "блогеру" о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других сформированных воинских формирований. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до 8 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей. Обстоятельства нарушения выясняются.

СБУ в очередной раз напоминает, что распространение информации о расположении или перемещении личного состава ВСУ и военной техники в социальных сетях, публикация ее в прессе или передача посторонним лицам может привести к вражеским ракетным ударам по указанным локациям,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ровенской области СБУ задержала местного жителя, которого подозревают в работе на Федеральную службу безопасности России. По данным следствия, мужчина собирал информацию о расположении украинских военных и передавал россиянам координаты потенциальных целей для ракетно-дроновых ударов.

Для этого он ездил по территории области на мотоцикле и снимал объекты скрытой камерой, вмонтированной в шлем. Впоследствии агент решил перейти к более активной деятельности, поэтому просил у российского куратора оружие и боеприпасы для убийства украинских военных.