Відстрочка за 5 тисяч доларів: на Тернопільщині митника викрили на злочинній схемі

Працівники ДБР спільно із СБУ викрили головного державного інспектора Тернопільської митниці, який організував схему заробітку на ухиленні від мобілізації. Він обіцяв "клієнтам" звільнити їх від мобілізації.

Посадовцю загрожує до 10 років тюрми

Схема ухилення від мобілізації діяла завдяки змові посадовця з поки що невстановленими працівниками закладів освіти. Чоловіки, які хотіли отримати відстрочку, "купували" пакетну послугу. У Державному бюро розслідувань повідомили, що підозрюваний переконував "клієнта": він самостійно вступити та отримати відстрочку не зможе.

Схема охоплювала кілька етапів та розгорталася впродовж лютого – вересня 2026 року. Інспектор митниці особисто координував передачу документів, комунікував із представниками навчального закладу та супроводжував військовозобов'язаного на вступні випробування. Після зарахування чоловіка до коледжу посадовець гарантував подальший безперешкодний вступ до Західноукраїнського національного університету, внаслідок чого чоловік міг оформити звільнення від мобілізації.

За місцем проживання, роботи та в автомобілі митника, а також у приміщеннях навчальних закладів правоохоронці провели обшуки. Під час слідчих дій уже вилучено документи та інші докази причетності до незаконного бізнесу.

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади на час до трьох років.

Нагадаємо, українці часто намагаються "відкупитися" від мобілізації, а ті, хто мають вплив – пропонують свої зв'язки для цього. Частина таких випадків закінчується судами й покараннями.

Суми хабарів у наведених судових справах були різними — від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів.

До відповідальності притягували не лише тих, хто давав гроші, а й посередників, працівників ТЦК та медиків, які пропонували або оформлювали незаконні документи.