Поїздка на самокаті "під градусом": чи можуть покарати кермувальника

Нетвереза поїздка на електросамокаті в центрі столиці завершилася для водія складанням адміністративного протоколу. Оскільки двоколісний визнаний транспортними засобами, порушнику загрожує великий штраф.

Випадок з нетверезим водієм електросамоката в Києві

Днями наряд "Муніципальної охорони" помітив підозрілого керманича двоколісного транспорту, який під час спілкування не став заперечувати, що вживав алкоголь. Перевірка за допомогою приладу "Драгер", яку провели патрульні поліцейські, зафіксувала результат у 0,99 проміле. Про це повідомили в Комунальній організації.

Відомо, що інцидент стався на Контрактовій площі. Спілкування з правоохоронцями завершилося для чоловіка складанням матеріалів за статтею 130 КУпАП. Ця стаття карає за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Як наслідок – чоловік отримав штраф, розміром 17 тисяч гривень.



У Києві затримали нетверезого водія електросамоката / Фото КО "Муніципальна охорона"

Чому електросамокат вважається повноцінним транспортом

Багато громадян досі помилково вважають електросамокати звичайними іграшками, проте законодавство каже наступне: згідно з Законом України № 2956-IX електросамокати та моноколеса офіційно визнані транспортними засобами. Легкий електротранспорт поділили на дві категорії – пристрої зі швидкістю до 25 кілометрів на годину, куди належать усі прокатні самокати, та низькошвидкісні транспортні засоби, що розганяються до 50 кілометрів на годину.

Оскільки користувачі самокатів тепер є повноцінними водіями, на них поширюються всі суворі правила дорожнього руху. Тому стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає й для водіїв легкого персонального транспорту штрафи в розмірі 17 тисяч – 34 тисячі гривень.

Портал Юридичний Центр пише, що керування у стані сп’яніння 17 тисяч гривень може застосовуватися, якщо порушення виявляють уперше. За повторне з керманича можуть стягнути 34 тисячі гривень.

Відповідальність за порушення ПДД

Якщо самокат спричинив ДТП з пошкодженням майна – водію присуджується 850 гривень штрафу, або позбавлення прав. За пошкодження автомобіля порушник має відшкодувати вартість його ремонту.

За травмування людини взагалі може наступати кримінальна відповідальність.

Ключовим судовим рішенням, яке остаточно змінило правила гри, стала постанова Верховного Суду. Розглядалася трагічна справа про зіткнення вантажівки та електросамоката з дітьми. Судді постановили, що самокат з електродвигуном є джерелом підвищеної небезпеки.

Судова практика по всій країні демонструє жорсткий підхід до таких порушників. Наприклад, у вересні 2025 року Хмельницький апеляційний суд залишив у силі штраф та позбавлення прав для водія прокатного самоката, який їхав у комендантську годину з рівнем алкоголю 1,59 проміле.

Схожі рішення ухвалювали в Одесі та Львові, де студента оштрафували за відмову від огляду після поїздки на електросамокаті.

Водночас суд у Ковелі, що на Волині, визнав, що електросамокат не прирівнюється до мопеда, тому водій не зобов'язаний, наприклад, носити шолом.