Случай с нетрезвым водителем электросамоката в Киеве

На днях наряд "Муниципальной охраны" заметил подозрительного водителя двухколесного транспорта, который во время беседы не стал отрицать, что употреблял алкоголь. Проверка с помощью прибора "Драгер", проведенная патрульными полицейскими, зафиксировала результат в 0,99 промилле. Об этом сообщили в Коммунальной организации.

Известно, что инцидент произошел на Контрактовой площади. Общение с правоохранителями завершилось для мужчины составлением материалов по статье 130 КУоАП. Эта статья предусматривает наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В результате мужчина получил штраф в размере 17 тысяч гривен.



В Киеве задержали нетрезвого водителя электросамоката / Фото КО "Муниципальная охрана"

Почему электросамокат считается полноценным транспортом

Многие граждане до сих пор ошибочно считают электросамокаты обычными игрушками, однако законодательство гласит следующее: согласно Закону Украины № 2956-IX электросамокаты и моноколеса официально признаны транспортными средствами. Легкий электротранспорт разделили на две категории – устройства со скоростью до 25 километров в час, к которым относятся все прокатные самокаты, и низкоскоростные транспортные средства, разгоняющиеся до 50 километров в час.

Поскольку пользователи самокатов теперь являются полноценными водителями, на них распространяются все строгие правила дорожного движения. Поэтому статья 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает и для водителей легкого персонального транспорта штрафы в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

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Портал "Юридический Центр" сообщает, что штраф в размере 17 тысяч гривен за вождение в состоянии опьянения может быть наложен, если нарушение выявлено впервые. За повторное нарушение с водителя могут взыскать 34 тысячи гривен.

Ответственность за нарушение ПДД

Если самокат стал причиной ДТП с повреждением имущества – водителю назначается штраф в размере 850 гривен или лишение прав. За повреждение автомобиля нарушитель должен возместить стоимость его ремонта.

За нанесение травм человеку вообще может наступить уголовная ответственность.

Ключевым судебным решением, окончательно изменившим правила игры, стало постановление Верховного Суда. Рассматривалось трагическое дело о столкновении грузовика и электросамоката с детьми. Судьи постановили, что самокат с электродвигателем является источником повышенной опасности.

Судебная практика по всей стране демонстрирует жесткий подход к таким нарушителям. Например, в сентябре 2025 года Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе штраф и лишение прав для водителя прокатного самоката, который ехал в комендантский час с уровнем алкоголя 1,59 промилле.

Аналогичные решения принимались в Одессе и Львове, где студента оштрафовали за отказ от освидетельствования после поездки на электросамокате.

В то же время суд в Ковеле, что на Волыни, признал, что электросамокат не приравнивается к мопеду, поэтому водитель не обязан, например, носить шлем.