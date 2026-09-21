Кінець дикому джипінгу: влада може обмежити катання горами та підняти штрафи

В Україні планують суттєво посилити покарання за нелегальний джипінг у заповідних зонах Карпат і водночас облаштувати спеціальні траси для любителів екстриму. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді, а бізнесу запропонують альтернативні офіційні маршрути.

У Карпатах можуть створити альтернативні траси

Парламентарі ухвалили у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за проїзд позашляховиками територіями природно-заповідного фонду. Нові норми суттєво піднімуть розмір стягнень і розширять контрольні повноваження для працівників національних парків та Національної поліції. Про це заявив заступник міністра економіки та довкілля Олександр Краснолуцький у коментарі "Суспільне Івано-Франківськ" під час Карпатського економічного форуму.

Наразі штрафи за "джипінг" у заповідниках і Карпатах можуть посилити й законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді. Зокрема бізнесу запропонують альтернативні офіційні маршрути.

За словами Краснолуцького, уряд прагне зупинити руйнування унікальної природи, адже зараз головною перешкодою є низькі штрафи та складна процедура доведення вини порушників.

Наразі у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про посилення відповідальності за "джипінг" у межах природно-заповідного фонду. Ми зараз працюємо з нашим комітетом екологічного захисту, щоб цей законопроєкт був ухвалений,

– сказав заступник міністра економіки та довкілля.

Але повністю заборонити розваги на позашляховиках країна не може. Нині пропонується цивілізоване рішення для туристичного бізнесу. Міністерство економіки та довкілля спільно з Державним агентством розвитку туризму опрацьовують виділення спеціальних ділянок під спортивні траси поза межами заповідників. Таким чином люди не будуть руйнувати довкілля.

Паралельно уряд розробляє просвітницькі програми разом із Міністерством освіти. У школах планують запровадити факультативні заняття зі збереження довкілля, аби формувати екологічну свідомість у молоді з раннього віку.

Конфлікт у Яремчі та вимоги місцевого бізнесу

Питання врегулювання гірського туризму загострилося після масштабних протестів на Прикарпатті. Влітку місцеві перевізники намагалися заблокувати рейд інспекторів Державної екологічної інспекції Карпатського округу в Яремчі, які проводили перевірки разом із поліцією та працівниками Карпатського національного природного парку.

Надалі понад 300 власників позашляховиків і квадроциклів звернулися до влади з закликом створити легальні маршрути в обхід рекреаційних зон. Депутати Яремчанської міської ради одностайно підтримали це прохання та звернулися до уряду із закликом внести зміни до Закону "Про природно-заповідний фонд, щоб чітко розмежувати комунальні й заповідні дороги".

Нагадаємо, ще у 2025 році Верховна Рада ухвалила закон №11024. Тоді зазначалося, що на території природно-заповідного фонду України діє особливий режим охорони, відтворення і використання.

Водночас активне використання авто, джипів та іншого транспорту має негативний вплив на природу, знищує тварин і рослин, навіть тих, які занесених до Червоної книги України.