Для військовозобов'язаних – особливі правила: ще одна країна продовжила захист українцям

Уряд Швейцарії продовжив статус тимчасового захисту S для українських біженців ще на один рік. Водночас влада запровадила суворі обмеження щодо надання прихистку.

Зміна правил захисту у Швейцарії

Разом із продовженням терміну дії статусу захисту до березня 2028 року країна залишає чинними й заходи фінансової підтримки українців. Для забезпечення потреб біженців швейцарський уряд виділяє фіксовану суму – 3000 швейцарських франків на одну особу щороку. Про це йдеться в пресрелізі уряду Швейцарії.

Ухвалене рішення ґрунтується на оцінці безпекової ситуації в Україні. Партнери не бачать, що ситуація може стабілізуватися найближчим часом. у довгостроковій перспективі. Влада традиційно скоординувала кроки з Європейським Союзом, який ухвалив аналогічне рішення щодо продовження захисту ще наприкінці червня.

Водночас швейцарська влада запроваджує чіткі обмеження щодо надання прихистку. Надалі статус S (тимчасовий захист) надаватиметься лише тим громадянам, які виконують свої військові зобов'язання в Україні. Для тих, хто не дотримується цих вимог, діятимуть суворі застереження. Тобто держава вимагатиме доказу, що чоловік не є військовозобов'язаним та законно виїхав з України.

Отримання дозволів категорії B та нові вимоги

Суттєві зміни чекають на українців у Швейцарії з березня 2027 року. Після досягнення п'ятирічного терміну проживання в країні особи зі статусом S матимуть право отримати дозвіл на проживання категорії B. Це дозволить суттєво розширити їхні права та спростити процедури інтеграції у місцеве суспільство.

Паралельно швейцарські кантони отримують більше самостійності у питанні фінансової допомоги. Зокрема, уряд кантону Цюрих передав на розгляд ради законопроєкт, який має змінити порядок нарахування соціальних виплат українцям із тимчасовим захистом.

Місцева влада прагне прирівняти отримувачів статусу S до тимчасово прийнятих осіб. Це зменшить розмір стандартної соціальної допомоги та має стимулювати біженців до працевлаштування.

Основне про тимчасовий захист у Європі

Нагадаємо, раніше експерти казали, що після завершення статусу люди зможуть легалізуватися на інших підставах, наприклад, через роботу, навчання, сімейні обставини або отримати посвідку на проживання. За словами адвоката, депортація можлива насамперед тоді, коли людина вичерпала всі законні варіанти перебування, порушила міграційні правила або вчинила серйозне правопорушення.

Водночас, як розповів у коментарі 24 Каналу голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник, українці й самі вже почали відмовлятися від тимчасового захисту, оскільки в деяких країнах можна отримати більш тривалий статус проживання. Наприклад, у Польщі українцям пропонують перейти з тимчасового захисту на трирічну карту CUKR. Водночас остаточні правила після завершення тимчасового захисту визначатимуть самі країни ЄС.