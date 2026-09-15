Без податкового тягаря: військовим та їхнім родинам можуть анулювати споживчі кредити

У Верховній Раді мають розглянути законопроєкт, який скасовує оподаткування анульованих банківських кредитів для українських військовослужбовців та їхніх родин. Нові правила дозволять фінустановам списувати борг без додаткового податкового навантаження на позичальників.

Звільнення від податків та нові правила списання кредитів військових

Чинне законодавство створює значні перешкоди для фінансових установ, які готові добровільно анулювати борги захисників. Наразі списана сума боргу вважається додатковим благом, через що родина військового зобов'язана сплачувати податок на доходи фізичних осіб із прощеного кредиту. Як зазначають у пресслужбі Верховної Ради, наразі банкам доводиться або платити податки з власних коштів, або перекладати цей фінансовий тягар на родину позичальника.

Як пишуть автори проєкту, лише від початку повномасштабного вторгнення частина банків сплатила понад 4,9 мільйона гривень податків із власних коштів, пробачивши борги загиблим, полоненим та пораненим бійцям.

Наразі загальний обсяг заборгованості військовослужбовців та членів їхніх родин на балансах українських банків перевищує 13,75 мільярда гривень. Нова ініціатива покликана усунути ці податкові бар'єри та захистити фінансовий стан родин бійців.

Законопроєкт передбачає внесення комплексних змін до Податкового кодексу України. Суму анульованого боргу, зокрема тіло кредиту, відсотки та комісії, повністю виключать з оподатковуваного доходу військовослужбовців та визначених категорій цивільних осіб.

Потреба звільнення фінансових установ від податкових коригувань (резервів), а позичальників (їх спадкоємців) - від оподаткування прощених сум, є критичною для стабілізації банківської системи та правового захисту громадян,

– йдеться в пояснювальній записці.

Основні зміни

Законопроєкт пропонує звільняти банки від обов'язку збільшувати фінансовий результат до оподаткування при використанні резервів під списання заборгованості захищених категорій. Для всіх інших категорій позичальників неоподатковуваний поріг прощення основної суми боргу підвищать з 25% до розміру однієї мінімальної заробітної плати на рік.

Суму боргу матимуть виключити з загального оподатковуваного доходу фізичної особи, яка є особою захищеної категорії та визначених категорій цивільних осіб.

Також зміни вносяться до законів про споживче кредитування та виконавче провадження. Спадкоємці або представники військових отримають офіційне право звертатися до банків із клопотанням про списання боргів, а виконавчі провадження у разі врегулювання заборгованості будуть закривати без стягнення виконавчого збору.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд визначив, що учасники бойових дій звільняються від сплати судового збору, незалежно від того, яку роль вони мають у справі.

Суди нижчих інстанцій вирішили, що пільга зі сплати судового збору не застосовується, якщо спір безпосередньо не стосувався реалізації прав ветерана. Верховний Суд із цим не погодився та наголосив на вимогах закону.