Учасники бойових дій мають пільгу в суді

Незалежно від того, чи є людина зі статусом УБД позивачем, чи відповідачем, закон "Про судовий збір" встановлює чіткі правила для установ. Про один з випадків, коли учасник бойових дій зміг відстояти своє право, розповіли у Верховному Суді.

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Згідно з законом пільга зі сплати судового збору в будь-якому випадку передбачена для учасників бойових дій. Тобто від людини не можна вимагати сплати, якщо він був відповідачем і програв суд.

Так було встановлене єдине правило за зразком справи № 752/3051/25. Позов проти військового подало товариство, що здійснює управління та обслуговування багатоквартирного будинку. Заявлялося, що чоловік має заборгованість за надані послуги, тож має сплатити борг, інфляційні втрати й 3% річних.

У суді першої інстанції боржника одразу визнали винним і прописали вимогу сплатити судовий збір. Тоді він самостійно подав апеляційну скаргу, де вимагав звільнити його від цієї сплати на умові того, що він має УБД.

Апеляційний суд не підтримав клопотання відповідача про звільнення його від сплати судового збору. Там зауважили, що питання, яке розглядалося – спір про стягнення заборгованості з питань ЖКГ – це не справа щодо захисту прав учасника бойових дій і при цьому заявник був відповідачем.

У Верховному Суді зробили інші правові висновки. Учасники бойових дій в усіх судових інстанціях звільняються від сплати судового збору. Крім того, таке право мають постраждалі учасники Революції Гідності та Герої України. При цьому законодавці не розмежували статус такої людини в судовому засіданні.

Судді додали, що правова норма може тлумачитися буквально або розширено, але не звужено. Тобто під час спору норма закону може давати людині лиш ті повноваження, що прописані, або більше, але не менше.

Закон дозволяє ветеранам та учасникам бойових дій отримувати безоплатну правову допомогу щодо питань, пов’язаних з їх соціальним захистом і при цьому не мають платити судовий збір.

Рішення апеляційного суду у Верховному Суді скасували, бо щодо цієї справи було застосовано звужене тлумачення Закону України "Про судовий збір", а такі дії – неправильні.

Людину можуть позбавити статусу УБД

Статус учасника бойових дій надається один раз і на все життя. Але так само боєць може втратити цей статус і всі пов'язані з ним пільги. Так УБД можуть скасувати, якщо його власник вчинив тяжкий злочин, або ж були виявлені недостовірні дані, на підставі яких статус було отримано.

Службова перевірка має з'ясувати, чи є провина військового чи ветерана. Лише після неї за потреби забирають статус.