Участники боевых действий пользуются льготами в суде

Независимо от того, является ли человек со статусом УБД истцом или ответчиком, закон "О судебном сборе" устанавливает четкие правила для учреждений. Об одном из случаев, когда участник боевых действий смог отстоять свое право, рассказали в Верховном Суде.

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Согласно закону, льгота по уплате судебного сбора в любом случае предусмотрена для участников боевых действий. То есть от человека нельзя требовать уплаты, если он был ответчиком и проиграл дело.

Так было установлено единое правило по образцу дела № 752/3051/25. Иск против военнослужащего подало общество, осуществляющее управление и обслуживание многоквартирного дома. Утверждалось, что у мужчины имеется задолженность за оказанные услуги, поэтому он должен уплатить долг, инфляционные потери и 3% годовых.

В суде первой инстанции должника сразу признали виновным и предписали уплатить судебный сбор. Тогда он самостоятельно подал апелляционную жалобу, в которой требовал освободить его от этой уплаты на том основании, что он имеет статус УБД.

Апелляционный суд не удовлетворил ходатайство ответчика об освобождении его от уплаты судебного сбора. Там отметили, что рассматриваемый вопрос — спор о взыскании задолженности по ЖКХ — не является делом о защите прав участника боевых действий, при этом заявитель выступал в качестве ответчика.

В Верховном Суде были сделаны иные правовые выводы. Участники боевых действий во всех судебных инстанциях освобождаются от уплаты судебного сбора. Кроме того, таким правом обладают пострадавшие участники Революции Достоинства и Герои Украины. При этом законодатели не разграничили статус такого лица в судебном заседании.

Судьи добавили, что правовая норма может толковаться буквально или расширительно, но не сужаться. То есть при разрешении спора норма закона может предоставлять человеку только те полномочия, которые прописаны, или больше, но не меньше.

Закон позволяет ветеранам и участникам боевых действий получать бесплатную правовую помощь по вопросам, связанным с их социальной защитой, и при этом они не обязаны уплачивать судебный сбор.

Решение апелляционного суда в Верховном Суде отменили, поскольку в данном деле было применено суженное толкование Закона Украины "О судебном сборе", а такие действия являются неправомерными.

Человека могут лишить статуса УБД

Статус участника боевых действий присваивается один раз и на всю жизнь. Но в то же время боец может лишиться этого статуса и всех связанных с ним льгот. Так, статус УБД может быть аннулирован, если его обладатель совершил тяжкое преступление или были выявлены недостоверные данные, на основании которых статус был получен.

Служебная проверка должна выяснить, есть ли вина военнослужащего или ветерана. Только после нее, при необходимости, статус отзывают.