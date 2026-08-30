Спроба незаконного перетину кордону: названо області, де було найбільше порушень

Фіксація прикордонниками спроби несанкціонованого виїзду з країни не тягне за собою автоматичного призначення покарання. Остаточну наявність складу адміністративного правопорушення та міру стягнення встановлює виключно суд.

Аналітики склали географію правопорушень щодо незаконного перетину кордону

За перше півріччя 2026 року Державна прикордонна служба склала 7,5 тисячі протоколів за незаконне перетинання або спробу незаконного перетину кордону. Як не дивно, до початку повномасштабної війни таких порушень було в 10 разів менше. Про це пише Опендатабот. Як повідомили експерти, тоді за рік складалося близько 2,7 тисячі протоколів.

Останні два роки лідером щодо порушень є Чернівецька область. До цього через незаконний перетин кордону ловили громадян на Одещині та Закарпатті.

За пів року прикордонники на Буковині склали 38% від усіх наявних протоколів. На Закарпатті зафіксовано 2 170 порушень, або 29%. В Одеській області відомо про 997 протоколів або 13% від загальної кількості.

Показово, що на Івано-Франківщині випадків втечі з України до війни не було. А у 2026 році сталося аж 377 випадків.



Прикордонники фіксують спроби незаконного перетину кордону в різних областях / Інфографіка Опендатабот

Службовці фіксують випадки спроби перетину державного кордону поза пунктами пропуску або без належних документів як порушення статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сам факт складання такого документа не є остаточним рішенням про притягнення до відповідальності, адже відповідне провадження здійснюється судом.

24 519 таких справ розглянули суди у 2025 році за даними Державної судової адміністрації. У половині випадків було винесено штраф... Ще щодо 10 493 осіб (43% випадків) справу закрили через відсутність події й складу адміністративного правопорушення. А 57 порушників отримали адміністративний арешт,

– написали аналітики.

Зазначимо, що притягнення до відповідальності застосовується до

громадян України, які намагаються перетнути кордон поза визначеними пунктами пропуску;

іноземців та осіб без громадянства, які порушують порядок виїзду з території України;

військовозобов'язані громадяни, які не мають законних підстав для виїзду під час дії воєнного стану.

Алгоритм розгляду справи

Суд вивчає матеріали справи та засідання та ухвалює рішення щодо відповідальності. Одним з видів покарань може бути накладення адміністративного стягнення у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень.

Також суд може застосувати арешт на 15 діб за вчинення правопорушення групою осіб або повторно протягом року.

Закриття справи можливе у зв'язку з відсутністю події чи складу адміністративного правопорушення.

Зауважимо, що штраф людина зобов'язана сплатити його протягом 15 днів з дня вручення постанови. Якщо сума не сплачується добровільно, постанова передається до Державної виконавчої служби, де сума штрафу стягується у подвійному розмірі разом з витратами на виконавче провадження.

Нагадаємо, адвокат Олег Паньчак у коментарі 24 Каналу розповів, що сам факт виїзду військовозобов’язаного чоловіка за кордон і неповернення в Україну не є ані адміністративним правопорушенням, ані злочином.

Якщо чоловік законно виїхав за кордон, але, наприклад, не уточнив військово-облікові дані або не з’явився за належним викликом, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку чи мобілізації.