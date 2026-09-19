Статус "у розшуку" у Резерв+: чи одразу людину затримає ТЦК

Червоний статус "У розшуку" в застосунку Резерв+ свідчить про порушення правил військового обліку. Зокрема неявку за повісткою чи несвоєчасне оновлення даних.

Чому людина "отримує" статус "у розшуку" у Резерв+

Як розповів військовий юрист юридичної компанії Приходько та партнери Михайло Лобунько, червона позначка в застосунку виникає через зафіксовані порушення законодавства про військово-облікову дисципліну.

Першим кроком для зняття статусу є з'ясування причин його появи через офіційний запит до ТЦК та СП, який можна подати особисто або через адвоката.

Якщо статус з'явився помилково (наприклад, повістка була надіслана на неправильну адресу), ТЦК може закрити провадження, а оператор вносить відповідні зміни до реєстру "Оберіг", після чого статус "У розшуку" зникає,

– пояснив юрист.

У разі реального порушення правил основним інструментом є сплата адміністративного штрафу. Завдяки ухваленому законопроєкту №12093 військовозобов'язані отримали можливість сплачувати такі штрафи дистанційно безпосередньо в застосунку Резерв+.

Після проведення платежу ТЦК звертається до Нацполіції – для виключення особи з баз розшуку. А громадянин отримує про це сповіщення в застосунку

Також статус автоматично знімається, якщо штраф вдалося успішно оскаржити в судовому порядку.

Водночас юрист наголошує, що дистанційне закриття провадження чи сплата штрафу не звільняє від обов'язку з'явитися до територіального центру комплектування на вимогу.

У разі відсутності законних підстав для відстрочки чоловіка можуть направити на військово-лікарську комісію та призвати до служби.

Виняток – випадки, коли статус "У розшуку" був помилковим, і після його зняття необхідність явки відпадає. Отже, питання мобілізації ніяк не корелюється з питанням зняття статусу "У розшуку", тому особа може бути мобілізована після явки в ТЦК та СП, навіть якщо метою візиту було просто зняти статус "У розшуку,

– додає Михайло Лобунько.

Для громадян, які перебувають за кордоном, дистанційне зняття розшуку можливе:

через консульські установи;

шляхом подання заяви про визнання вини та сплати штрафу.

Юрист радить регулярно перевіряти дані в застосунку та зберігати документи, що підтверджують поважні причини неявки за повістками.

Нагадаємо, що статус "На обліку" у Резерв+ не дає автоматичного захисту від призову. Зокрема, він означає, що військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку.