Штраф за втечу підлеглих: на Львівщині через СЗЧ перед судом постав сержант

Яворівський районний суд Львівщини призначив покарання сержантові, який допустив втечу трьох підлеглих під час переміщення між військовими частинами. Військовослужбовець повністю визнав свою провину в недбалому ставленні до служби та подав заяву про розгляд справи без його присутності.

Військового покарали через СЗЧ підлеглих

Військовий, якого звинуватили в недбалому ставленні до служби, обіймав посаду санітарного інструктора медичного пункту. Його призначили старшим команди для супроводу військовослужбовців, які щойно завершили курс базової загальновійськової підготовки та прямували до іншого підрозділу. Про це йдеться в матеріалах справи №944/4876/26.

Як встановив суд, сержант під час перевезення особового складу не забезпечив належного контролю, унаслідок чого троє чоловіків вчинили самовільне залишення частини. За цим фактом щодо військового склали адміністративний протокол за недбале ставлення до військової служби.

Військовий не був присутній на суді, проте просив розглянути справу без його особистої участі. Він визнав провину й не заперечував проти покарання.

Частиною 2 статті 172-15 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за недбале ставлення військової службової особи до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду. Дослідивши матеріали справи, вважаю, що вина особи у вчиненні правопорушення повністю підтверджується доказами, наявними у справі,

– визначила суддя Яворівського районного суду Ірина Карпин.

Чоловіку присудили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. З військовослужбовця також стягнуть 665 гривень судового збору, хоча рішення суду ще підлягає оскарженню в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, в шахрайстві та самовільному залишенні частини підозрювали командира розвідувального відділення морської піхоти. За даними слідства, після завершення відрядження він не повернувся до своєї частини в Краматорську, а з вересня 2024 року до лютого 2026-го переважно перебував у Києві та займався особистими справами.

Але частина продовжувала надсилати йому грошове забезпечення. Так військовому незаконно нарахували 463 тисячі гривень.