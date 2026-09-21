Як повернутися із СЗЧ

Військові, які не встигли узгодити питання із поверненням після самовільного залишення частини, зараз мають змогу зробити це. Проте спрощена процедура вже не діє, тому людині варто звертатися до Військової служби правопорядку й проходити через батальйон резерву. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Після 20 вересня процес повернення із СЗЧ буде довшим, зросте час очікування на відновлення грошового забезпечення. У відомстві зазначили, що військовий вже не зможе обрати, в яку частину йому повернутися. В органі ВСП, до якого звертається людина, мають пояснити, до яких батальйонів резерву вона може повернутися для проходження служби. Крім того, службовець має право звернутися безпосередньо до цих батальйонів, без залучення військових правоохоронців.

Після прибуття до батальйону резерву його командир не пізніше трьох діб видає наказ щодо включення військового до списку тимчасово прибулого особового складу та визначає йому завдання. Також командир батальйону резерву через правоохоронні органи з’ясовує, чи внесено інформацію про СЗЧ щодо військового до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

– йдеться в повідомленні.

Саме командир резервного батальйону повинен повідомити командира частини, з якої було здійснено СЗЧ, про повернення військового.

Службовець може отримати письмову згоду командира з будь-якої бойової військової частини про пріоритетне комплектування. Ще один шлях – отримання рекомендаційного листа з підрозділу, де військовий хотів би продовжити службу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зазначимо! На службовця, який самовільно покинув військову частину, відкриють кримінальне провадження. Суд розгляне справу та має ухвалити рішення щодо повернення на службу на основі рекомендаційного листа. Проте якщо СЗЧ було здійснено не вперше, то суддя може ухвалити інше рішення.

У Міноборони нагадали, що після СЗЧ повернутися можна до бойової частини. Рекомендаційні листи від військових частин забезпечення не беруться до уваги.

Аби можливо було закрити кримінальну справу, військовий має написати рапорт про бажання повернутися на службу. Крім того, на це має бути згода командира певної військової частини чи батальйону резерву. Далі подається клопотання до слідчого, прокурора та суду про намір добровільного повернення.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16074, який пропонує спростити повернення на службу після першого СЗЧ або дезертирства. Пропонується запровадити можливість закривати кримінальне провадження ще на етапі досудового розслідування.

Рішення має ухвалювати прокурор, а підставою буде письмове підтвердження командира про повернення та продовження служби. Можливі зміни також стосуються відновлення грошового та інших видів забезпечення, яке за задумом авторів має отримати військовий протягом 72 годин після подання рапорту.