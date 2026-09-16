Перші кроки командира, якщо боєць відсутній

В Україні існує порядок фіксації самовільного залишення частини та показу відповідного статусу в мобільному застосунку. Деякі військовослужбовці із зафіксованою відсутністю ще зможуть подати рапорт про повернення на службу у спрощеному порядку. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Процедура починається одразу після встановлення відсутності військового на службі для проведення першочергових розшукових заходів та надання подальшої правової оцінки. Підставою для запуску перевірки є ознаки самовільного залишення місця служби або неповернення без поважних причин із відпустки, відрядження, чи лікування протягом трьох діб.

Якщо відсутність виявили під час шикування, переклику чи зміни на чергуванні, безпосередній командир насамперед намагається встановити зв'язок із військовослужбовцем. Одночасно проводять опитування побратимів та за потреби контактують із близькими чи родичами. Окрім того, командир організовує першочергові заходи для встановлення місця перебування підлеглого.

Надалі військова частина повідомляє зональний відділ Військової служби правопорядку та вище командування. Відомості про відсутність також обов'язково фіксують у відповідних інформаційних системах.

Спрощене повернення через застосунок Армія+

Після опрацювання та актуалізації даних інформація про зафіксовану відсутність відображається безпосередньо в електронному документі. На екрані застосунку Армія+ з'являється червона стрічка з написом "Зафіксовано відсутність на службі".

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За наявності такого статусу, зафіксованого до 12 червня 2026 року включно, військовослужбовець через Армія+ може подати рапорт на повернення на військову службу у спрощеному порядку – з вибором підрозділу та посади,

– повідомили у відомстві.

Втеча з частини, що була вчинена пізніше цієї дати, підлягає розгляду в суді. Тобто військовий, щоб повернутися, повинен отримати рекомендаційний лист з частини, до якої долучається, та в судовому порядку закрити розпочате кримінальне провадження.

Нагадаємо, навіть ті військові, які не здійснювали СЗЧ, можуть виявити в розділі Армія ID червону позначку з написом "Зафіксовано відсутність на службі". Через синхронізацію та оновлення даних в додатку може "світитися" неактуальний статус. Цікаво, що позначка може бути і в людини, щодо якої ніколи не фіксувалося самовільне залишення місця служби.

У такому випадку фахівці радять оновити додаток, чи звернутися до штабу частини для актуалізації даних.