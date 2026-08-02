Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 1 серпня.

Що треба знати про механізм повернення після СЗЧ?

Військовий може самостійно залишити військову частину, використовуючи застосунок "Армія+". Для цього не потрібно звертатися до Батальйону резерву чи Військової служби правопорядку.

Після того, як рапорт переведення погодять, є 5 днів для прибуття до нової військової частини.

Кожен, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року та має мотивацію повернутися до служби, може скористатися цією можливістю вже зараз,

– наголосили в Генштабі.

Там також уточнили, що рапорт дозволяється подати до 20 вересня 2026 року. При цьому, за час дії механізму (50 днів) понад 2 тисячі військовослужбовців повернулися в стрій.

"Це підтверджує, що механізм працює, а шлях назад до лав захисників відкритий уже сьогодні", – йдеться у повідомленні.

Важливо! Більше інформації щодо переведення після СЗЧ можете дізнатися за посиланням.

До речі, у разі добровільного повернення на службу суд може звільнити військових від кримінальної відповідальності. Ба більше, після виконання встановленої законом процедури військовому поновлюють усі права, грошове забезпечення та соціальні гарантії.

Якщо ж СЗЧ тривало менше ніж три доби, боєць може повернутися до своєї частини без юридичних наслідків. Для повернення після тривалого СЗЧ військовий має обрати свою або іншу частину та отримати письмову згоду командира.

Після цього до суду або прокурора подають відповідне клопотання. У разі позитивного рішення військовий зобов'язаний прибути до місця служби протягом 72 годин. Після поновлення командир відновлює всі виплати та види забезпечення. Грошове забезпечення нараховується відповідно до попередньої або нової посади військовослужбовця.