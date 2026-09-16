Первые шаги командира в случае отсутствия бойца

В Украине существует порядок фиксации самовольного оставления части и отображения соответствующего статуса в мобильном приложении. Некоторые военнослужащие с зафиксированным отсутствием еще смогут подать рапорт о возвращении на службу в упрощенном порядке. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Процедура начинается сразу после установления отсутствия военнослужащего на службе для проведения первоочередных розыскных мероприятий и дачи дальнейшей правовой оценки. Основанием для начала проверки являются признаки самовольного оставления места службы или невозвращения без уважительных причин из отпуска, командировки или лечения в течение трех суток.

Если отсутствие обнаружили во время построения, переклички или смены на дежурстве, непосредственный командир в первую очередь пытается установить связь с военнослужащим. Одновременно проводят опрос сослуживцев и, при необходимости, связываются с близкими или родственниками. Кроме того, командир организует первоочередные меры по установлению местонахождения подчиненного.

В дальнейшем воинская часть уведомляет зональный отдел Военной службы правопорядка и вышестоящее командование. Сведения об отсутствии также обязательно фиксируются в соответствующих информационных системах.

Упрощенное возвращение через приложение Армия+

После обработки и актуализации данных информация о зафиксированном отсутствии отображается непосредственно в электронном документе. На экране приложения "Армия+" появляется красная лента с надписью "Зафиксировано отсутствие на службе".

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При наличии такого статуса, зафиксированного до 12 июня 2026 года включительно, военнослужащий через Армия+ может подать рапорт о возвращении на военную службу в упрощенном порядке – с выбором подразделения и должности,

– сообщили в ведомстве.

Дезертирство из части, совершенное позднее этой даты, подлежит рассмотрению в суде. То есть военнослужащий, чтобы вернуться, должен получить рекомендательное письмо из части, в которую он поступает, и в судебном порядке закрыть возбужденное уголовное дело.

Напомним, даже те военные, которые не совершали СОЧ, могут обнаружить в разделе "Армия ID" красную отметку с надписью "Зафиксировано отсутствие на службе". Из-за синхронизации и обновления данных в приложении может "светиться" устаревший статус. Интересно, что отметка может быть даже у человека, в отношении которого никогда не фиксировалось самовольное оставление места службы.

В таком случае специалисты советуют обновить приложение или обратиться в штаб части для актуализации данных.