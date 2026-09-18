Пропонують поновлення виплат та забезпечення за 72 години

У Верховній Раді на розгляд подали законодавчий документ, що пропонує пришвидшити повернення бійців до лав Сил оборони та зняти надмірне навантаження із судової системи. Це передбачено в новому законопроєкті №16074.

За чинними правилами процедура закриття справ за самовільне залишення частини триває місяцями через бюрократичні кроки в судах. Нові зміни дозволять прокурору закривати кримінальне провадження ще на етапі досудового розслідування, якщо військовослужбовець добровільно повернувся до своєї або іншої військової частини.

Депутати також пропонують поновлення військової служби через 72 години після подачі рапорту, що покращило б фінансово-матеріального забезпечення та повернення соціальних гарантій для військових. За цей час командир матиме відновити дію контракту службовця та виплату грошового забезпечення.

Рішення про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 11 частини першої цієї статті, приймається під час досудового розслідування прокурором, а під час судового провадження – судом. Підставою для прийняття такого рішення є письмове підтвердження (повідомлення) командира (начальника) військової частини,

– йдеться в проєкті закону.

Якщо раніше військовим доводилося звертатися до суду й отримувати рішення про закриття провадження, то запропоновані зміни дещо економлять час. Прокурору або суду достатньо отримати письмове повідомлення від командира військової частини про дату повернення бійця та номер наказу про продовження служби

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Разом із відновленням грошових виплат боєць знову отримує речове, продовольче та інші види забезпечення, а також усі пільги від держави. Проте гроші за період, коли служба була призупинена через залишення частини, військовослужбовцю не виплачуватимуть.

Такий механізм застосовуватимуть виключно до тих військовослужбовців, які вчинили правопорушення вперше. Головною умовою для повного зняття ризику судимості залишається добровільне повернення та реальне продовження виконання військового обов'язку.

Важливо! Закон стане чинним наступного дня після його опублікування. Наразі депутати зробили лише перший крок до запровадження таких правил.

Як в армії фіксують СЗЧ

СЗЧ фіксують після трьох діб відсутності без поважної причини, зокрема якщо військовий не повернувся з відпустки, відрядження чи лікування. Спочатку командир намагається встановити зв’язок із військовим та його місцеперебування, після чого військова частина повідомляє ВСП і вище командування.

На час відсутності військовий втрачає гроші, продовольче, речове та інші види забезпечення, а також частину пільг і компенсацій. Період СЗЧ не зараховується до вислуги років для військової пенсії. Після добровільного повернення на службу виплати та забезпечення можна поновити. Для цього військовий має пройти визначену процедуру повернення, а командир – видати наказ про поновлення людини на службі.