Судді "захищають" хабарників: у Центрі протидії корупції розповіли про резонансне рішення

Велика палата Верховного Суду скасувала рішення про звільнення трьох суддів Київської апеляції, яких НАБУ і САП викрили на хабарі. Заявляється нібито про процедурні порушення під час розгляду їхньої справи.

Підозрюваних суддів Київської апеляції не звільнили

Верховний Суд скасував рішення Вищої ради правосуддя про звільнення фігурантів справи, яких антикорупційні органи підозрюють в отриманні хабарів. Ситуація довкола відновлення прав викритих на корупції суддів демонструє серйозні прогалини в системі очищення влади. Про це заявив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За його словами, скасування сталося через порушення процедури. Зокрема, пояснити це можна тим, що засідання призначили у незручний для підозрюваних час, або їхні пояснення заслухали неналежним чином.

Мова йде про суддів Київського апеляційного суду, в яких вилучили понад 100 тисяч доларів. Попри затримання на гарячому під час одержання 35 тисяч доларів хабаря, вища судова інстанція встановила порушення регламенту при притягненні їх до відповідальності.

Ті судді Київської апеляції передавали один одному гроші в пакетах з під віскі та кави,

– уточнив Шабунін.

Тобто ця справа довела, що в Україні, ймовірно, зберігаються високі корупційні ризики в судовій системі, де захист інтересів чиновників у мантіях часто переважає над принципом невідворотності покарання. Це також гальмує виконання міжнародних зобов'язань України щодо реформування судочинства.

Що передувало

Цікаві деталі розповідав прокурор, коли слухалася справа одного з фігурантів. У нього у квартирі нібито виявили 115 тисяч доларів просто в упаковках від кави. При цьому підозрювані шифрувалися, що було помітно, коли під час зустрічі один з них підійшов до шафи і дав колезі саме пакет з кавою зі словами: "Дуже гарна кава, розчинна, ти мені колись давав, от і я тобі тепер даю".

Сам фігурант говорив, що не всі знайдені гроші були в нього, а лише 50 тисяч. Решта нібито належала дітям, сестрі та дружині.