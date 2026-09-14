Різке падіння кількості біженців у Польщі: чому українців з тимчасовим захистом стало менше

Урядова статистика Польщі говорить про те, що кількість українців із тимчасовим захистом у країні скоротилася. Експерти розповіли, з чим це може бути пов'язано.

Кількість українців з тимчасовим захистом Польщі зменшилася на 11%

Нещодавно уряд Польщі опублікував статистику, в якій помітно відтік людей зі спеціальним імміграційним статусом. Якщо у квітні тимчасовий захист був зареєстрований у приблизно 974 500 українців, до то вересня кількість знизилася десь на 11%. Про це повідомили в виданні "Радіо Свобода".

На початку вересня зафіксовано, що статус є в 868 000 українців, які прибули до Польщі після початку війни. Як вважають у владі, причиною цьому стало, зокрема, вороже ставлення місцевих до біженців.

Крім того, значна частина українців їде з Польщі, бо країна створює мігрантам бюрократичні перешкоди. Журналісти дізналися в експерта з питань міграції з організації "Український дім" у Варшаві Богдана Концура, що тепер є більше вимог до українців, які бажають отримати тимчасовий захист. Так якщо на в'їзді в країну не заявити прикордонникам, що людина бажає втекти від війни – то її зареєструють як туриста й після цього отримати статус буде неможливо. Експерт каже, що прикордонники можуть не ставити питань, а багато людей не знають про нове правило.

Речниця прикордонної служби Польщі уточнила, як має діяти українець, якщо бажає отримати тимчасовий захист.

Громадянин України, який має намір в’їхати до Польщі для отримання тимчасового захисту, повинен чітко заявити про цей намір офіцеру Прикордонної служби під час перевірки на кордоні. Це важливо, оскільки за відсутності такої заяви в'їзд може бути зареєстрований за загальними правилами, які застосовуються до безвізових поїздок,

– повідомила Анна Собеська-Текень.

Частина українців цього місяць також втратили тимчасовий захист. Це могло статися, якщо людина отримувала його на початку війни без даних чинного закордонного паспорта, а у встановлений строк не оновила дані в місцевих адміністраціях. Після цього статус в них "злетів", а отже людина втратила право на легальне проживання. Проте в таких українців ще є 6 місяців, аби врегулювати ситуацію, але потрібно здійснити після законного повторного в’їзду до Польщі та за наявності чинного паспорта.

Чи грає роль вороже ставлення з боку поляків

Польсько-українська Олена Бабаковадослідниця розповіла, що дійсно, після президентських виборів 2025 року антиукраїнські настрої поширилися, а тому стало помітно погіршення стосунків польських та українських громадян.

Проте експертка каже, що відтік громадян України пов'язаний з багатьма факторами. Частина втратила статус, бо перейшла на інші види легалізації. А от окремі ворожі випадки ставлення поляків до українців, на її думку, суттєвої ролі не грають.

Нагадаємо, щодо військовозобов'язаних українців, які вже мають тимчасовий захист, Польща не буде застосовувати жодних санкцій. Принаймні зараз таких законопроєктів немає, – каже посол України Василь Боднар. Країна обіцяє їм і надалі надавати належний правовий захист.