Українки можуть мати проблеми при отриманні захисту в ЄС: який документ потрібен

Підтвердження законного перетину кордону при отриманні тимчасового захисту можуть вимагати навіть у жінок. Тому в консульській службі нагадали, як отримати підтвердження та скористатися правом на легалізацію за кордоном.

Як отримати підтвердження законного перетину кордону

Якщо українка доведе під час отримання тимчасового захисту в ЄС, що з України вона виїхала законно, то посадовці не вимагатимуть додаткових документів, зокрема про виконання військового обов'язку. Варто не забувати, що на звернення до органів в біженця є 90 днів. Про це пише РБК-Україна з посиланням на консульську службу МЗС.

Як зазначається, головним доказом, що кордон людина перетнула законно, є штамп в закордонному паспорті. Працівники Державної прикордонної служби зараз не ставлять його автоматично. Тому якщо людина має ціль щодо отримання тимчасового захисту, то вона має просити проставити такий штамп.

Важливо! Це правило стосується як чоловіків, так і жінок, які хочуть звертатися за захистом.

Якщо ж при виїзді людина цього не зробила, то вона, або її законний представник може звернутися на електронну адресу Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ. Там за запитом мають видати довідку про перетин державного кордону. Дані подаються на офіційному бланку із цифровим підписом. Компетентні органи ЄС повинні приймати таку довідку.

Якщо людина вперше прохає про тимчасовий захист, то за новими правилами є 90 днів на звернення. За цей час людина може отримати дані про законний перетин кордону (якщо раніше його не мала) та узгодити інші питання.

Консульська служба також нагадала, що виїзд з країни перебування може спричинити втрату тимчасового захисту, якщо людина не попередила прикордонників, що має намір повернутися знову. Тобто повідомити про тимчасову поїздку до України потрібно відповідним службам. До прикладу, ті, хто мають тимчасовий захист у Польщі, на польському пункті пропуску повинні пред'явити свій електронний документ в додатку mObywatel. В інших країнах правила різняться.

У разі повторного звернення до ЄС для оновлення тимчасового статусу вже застосовуватимуться нові критерії перевірки.

Якщо ж вимоги компетентних органів країни ЄС є неправомірними, або ж виникає спір, то українці можуть звертатися за допомогою до консульської установи України. Крім того, певні дані можна уточнити в компетентних органах європейських країн.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі скоротилася приблизно на 11%. Ймовірно люди нині втрачають статус через нові вимоги та бюрократичні процедури.

Дію тимчасового захисту для українців у ЄС продовжили до 4 березня 2028 року. Статус можна отримати, якщо вдасться довести законний перетин кордону та відсутність проблем з військовим обліком в Україні.