Надання швидкої допомоги: уряд повертає аеромедичну евакуацію суднами ДСНС

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відновлення аеромедичної евакуації пацієнтів суднами ДСНС і затвердив офіційний порядок таких перевезень. Завдяки авіації час транспортування важких хворих до закордонних клінік чи між регіонами має суттєво скоротитися.

Дорога до хабу скоротиться уп'ятеро

Кабінет Міністрів повертає практику перевезення пацієнтів суднами Державної служби з надзвичайних ситуацій, аби швидко транспортувати важких хворих між клініками та вивозити поранених і важкохворих українців на лікування за кордон у межах програми Medevac Ukraine. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За словами посадовця, повноцінний запуск оновленого механізму медичних польотів відбудеться вже до кінця року.

Наприклад, зараз дорога з Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві наземним транспортом може зайняти 15-16 годин. Повітряним судном цей шлях можна подолати за 2–3 години,

– написав прем'єр-міністр.

Для пацієнтів у критичному стані така економія часу означає збережене життя. Державна програма перевезень повністю знімає логістичні витрати з родин, які раніше мусили шукати складні й виснажливі наземні маршрути.

Окрім самих пацієнтів, ухвалений порядок регулює термінові рейси для трансплантації: доставку донорських органів, спецобладнання та чергових медичних бригад.

Для вітчизняної медицини це відкриває можливість проводити невідкладні операції з пересадки органів, де рахунок часто йде на лічені години.

Розподіл обов'язків між відомствами

Організацію та координацію всіх процесів здійснюватиме Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ.

ДСНС відповідатиме за надання повітряних суден і роботу екіпажів, оцінюючи поточні погодні умови та безпекову ситуацію в небі перед кожним вильотом.

Для пацієнтів у важкому стані кожна година має значення. Наше завдання – забезпечити їм можливість якомога швидше отримати необхідну медичну допомогу,

– зауважив Сергій Корецький.

Нагадаємо, програма Medevac Ukraine організовує безоплатну медичну допомогу українцям, які постраждали від війни. Для перевезення та надання лікування пацієнту потрібно заповнити заявку. Першочергово допомога надається постраждалим від бойових дій українцям та людям, які втратили доступ до медичних послуг внаслідок руйнування Росією медичної інфраструктури.