В Україні понад два мільйони ветеранів: хто насправді має право на цей статус

Із часом в Україні зросла кількість ветеранів. За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, кількість людей з цим статусом зросла до понад двох мільйонів осіб.

Ветеранська політика потребує поліпшення

Ще довго питання ветеранської політики буде впливати на державу та суспільство. Проте її стан критичний, розповів у своїй доповіді Омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами політика щодо захисників провалена попередніми міністрами, тому держава має вже запроваджувати зміни.

Лубінець каже, що ветеранська політика впливає й на мобілізацію. Люди бачать проблеми захисників, які повертаються з війни, й не хочуть переживати такі ж "бюрократичні війни".

Але хто ж такі ветерани? Юридично не правильно присвоювати цей статус усім, хто проходив військову службу під час воєнного стану. Про це в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Вячеслав Кирда.

За словами експерта, стаття 4 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визначає, що такий статус мають особи, які брали участь у захисті Батьківщини або в бойових діях на території інших держав. Лише три категорії можна вважати ветеранами війни:

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

учасників війни.

Вячеслав Кирда Військовий адвокат Тобто статус ветерана війни не виникає лише через сам факт перебування людини на військовій службі або її звільнення з військової служби. Особа повинна належати до однієї з визначених законом категорій, а відповідний статус має бути офіційно встановлений уповноваженим органом та підтверджений посвідченням або відомостями з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Яка різниця в статусах

Вячеслав Кирда пояснив відмінність. Закон каже, що учасники бойових дій – це визначені особи, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань, бойових діях або заходах, необхідних для забезпечення оборони України та захисту населення.

Але сам факт проходження військової служби, навіть під час воєнного стану, ще не означає автоматичного набуття статусу УБД. Участь у відповідних діях або заходах має бути підтверджена, а статус – офіційно наданий уповноваженим органом.

Також частина військових може оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які отримали серйозні проблеми зі здоров'ям унаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час захисту Батьківщини, участі в бойових діях чи виконання обов’язків військової служби.

Для набуття цього статусу принципове значення має офіційно встановлений причинний зв’язок інвалідності з відповідними обставинами,

– уточнив адвокат.

Також є окрема, значною мірою історично сформована категорія "учасники війни". За словами експерта, до неї належать військовослужбовці, які проходили службу у складі Збройних Сил колишнього СРСР у період війни, трудівники тилу, а також інші прямо передбачені законом особи.

Тож Вячеслав Кирда зауважує, що ветеран війни та учасник бойових дій – не тотожні поняття. Перше поняття більш узагальнене. Усі УБД є ветеранами війни, однак не кожен ветеран війни має статус учасника бойових дій.

Перелік та обсяг пільг для різних категорій не є однаковими

Серед основних гарантій експерт назвав пільги у сфері медичного забезпечення та реабілітації; знижки на оплату житла і комунальних послуг; транспортні пільги; трудові гарантії, додаткові відпустки; першочергове забезпечення окремими соціальними послугами.

Але, наприклад, відрізнятися можуть розміри знижок на житлово-комунальні послуги, умови транспортних пільг і деякі соціальні гарантії.

Тому в кожному конкретному випадку необхідно враховувати не лише загальне поняття "ветеран", а й те, який саме офіційний статус надано людині,

– говорить Кирда.

Нагадаємо, згідно з законом статус учасника бойових дій може бути скасований у разі вчинення тяжкого злочину або виявлення недостовірних даних, на підставі яких статус було отримано. Але військовослужбовці можуть оскаржити рішення про скасування статусу в суді, якщо воно здається необґрунтованим.