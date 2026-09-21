Відмова від спадщини змінює порядок: хто може отримати чужу частку майна

Відмова потенційного спадкоємця від належної йому частки майна суттєво змінює порядок розподілу матеріальних активів між іншими претендентами. Недотримання чітких процедурних термінів та правил оформлення письмової заяви позбавляє особу права на подальше коригування свого рішення.

Правовий механізм розподілу спадкового майна

Порядок переходу прав на спадкове майно у разі відмови одного з претендентів регламентовано нормами Цивільного кодексу України. Розподіл частки безпосередньо залежить від того, чи відбувається спадкування за заповітом, чи за законом. Правове роз'яснення дало Міністерство юстиції України.

Закон дозволяє розподілити майно між спадкоємцями за заповітом, на користь яких складено розпорядження спадкодавця.

Спадкоємцями за законом є родичі першої та наступних черг спадкування. Також майно можуть отримати підпризначені спадкоємці, яких вказують в тексті заповіту.

Передбачається, що спадкоємці можуть відмовитися від майна та активів, тому право власності переходить іншим людям.

Відмова спадкоємця від прийняття спадщини має певні правові наслідки щодо подальшого розподілу спадкового майна. Вони визначені положеннями статті 1275 Кодексу. Наслідки є неоднаковими і залежать від виду спадкування, до якого закликався спадкоємець, який відмовився, а також від виду відмови,

– пояснили фахівці.

Коли майно ділиться за заповітом, а хтось з визначених людей відмовився від спадщини без зазначення конкретного бенефіціара, то право на його частку переходить до інших згаданих в заповіті родичів. При чому це майно ділиться між ними рівними частинами.

Якщо заповіту немає, то спадкоємці визначаються законом. Якщо один з таких родичів подав офіційну відмову від майна, то воно розподіляється рівними частинами між іншими спадкоємцями тієї ж черги. Якщо інших таких родичів немає, то право на спадкування переходить до наступної.

Також згідно з цивільним правом спадкоємець має право відмовитися від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця з будь-якої черги або вказати конкретну особу із заповіту.

За наявності в заповіті підпризначених спадкоємців частка переходить виключно до цієї визначеної особи.

Часові обмеження та наслідки пропуску строків

Законодавством встановлено чіткі процесуальні вимоги для оформлення відмови від спадщини:

Подати письмову заяву нотаріусу необхідно протягом 6 місяців з часу відкриття спадщини (дня смерті спадкодавця або державної реєстрації смерті).

Після закінчення шестимісячного строку відкликати або змінити заяву про відмову юридично неможливо.

У разі неподання заяви у визначений термін особа вважається такою, що не прийняла спадщину, що тягне за собою втрату майнових прав без адресної передачі частки.

Законодавством України передбачено, що спадкоємець має право відкликати відмову від прийняття спадщини протягом строку, встановленого для її прийняття (стаття 1273 Кодексу). Тобто протягом відведених 6 місяців він може змінити своє рішення і прийняти спадщину,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, навіть якщо людина склала заповіт і позбавила когось спадщини, деякі категорії осіб усе одно мають гарантоване право на частину майна. Це – малолітні та неповнолітні діти; повнолітні непрацездатні діти; непрацездатні батьки; непрацездатні вдова або вдівець; також усиновлені особи, якщо на момент відкриття спадщини вони відповідають цим критеріям.

Їм належить половина тієї частки, яку вони отримали б при спадкуванні за законом, незалежно від змісту заповіту. Водночас суд може зменшити цю частку, враховуючи стосунки між спадкоємцем і померлим та інші істотні обставини.

За загальним правилом частки спадкоємців рівні, якщо заповітом не встановлено інше. Вони можуть домовитися між собою про інший розподіл. Для нерухомості чи автомобіля така домовленість має бути письмовою та нотаріально посвідченою.