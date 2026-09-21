Правовой механизм распределения наследственного имущества

Порядок перехода прав на наследственное имущество в случае отказа одного из претендентов регламентирован нормами Гражданского кодекса Украины. Распределение доли напрямую зависит от того, происходит ли наследование по завещанию или по закону. Правовое разъяснение дало Министерство юстиции Украины.

Закон позволяет распределить имущество между наследниками по завещанию, в пользу которых составлено распоряжение наследодателя.

Наследниками по закону являются родственники первой и последующих очередей наследования. Также имущество могут получить назначенные наследники, указанные в тексте завещания.

Предусматривается, что наследники могут отказаться от имущества и активов, поэтому право собственности переходит к другим лицам.

Отказ наследника от принятия наследства влечет за собой определенные правовые последствия в отношении дальнейшего распределения наследственного имущества. Они определены положениями статьи 1275 Кодекса. Последствия неодинаковы и зависят от вида наследования, к которому был призван отказавшийся наследник, а также от вида отказа,

– пояснили специалисты.

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Когда имущество делится по завещанию, а кто-то из указанных лиц отказался от наследства без указания конкретного бенефициара, то право на его долю переходит к другим упомянутым в завещании родственникам. При этом имущество делится между ними равными частями.

Если завещания нет, то наследники определяются законом. Если один из таких родственников подал официальный отказ от имущества, то оно распределяется равными частями между другими наследниками той же очереди. Если других таких родственников нет, то право на наследование переходит к следующей очереди.

Также в соответствии с гражданским правом наследник имеет право отказаться от принятия наследства в пользу другого наследника из любой очереди или указать конкретное лицо в завещании.

При наличии в завещании назначенных наследников доля переходит исключительно к этому определенному лицу.

Сроки и последствия пропуска сроков

Законодательством установлены четкие процессуальные требования к оформлению отказа от наследства:

Подать письменное заявление нотариусу необходимо в течение 6 месяцев с момента открытия наследства (дня смерти наследодателя или государственной регистрации смерти).

По истечении шестимесячного срока отозвать или изменить заявление об отказе юридически невозможно.

В случае непредставления заявления в установленный срок лицо считается не принявшим наследство, что влечет за собой утрату имущественных прав без адресной передачи доли.

Законодательством Украины предусмотрено, что наследник имеет право отозвать отказ от принятия наследства в течение срока, установленного для его принятия (статья 1273 Кодекса). То есть в течение отведенных 6 месяцев он может изменить свое решение и принять наследство,

– говорится в сообщении.

Напомним, даже если человек составил завещание и лишил кого-то наследства, некоторые категории лиц все равно имеют гарантированное право на часть имущества. Это – малолетние и несовершеннолетние дети; совершеннолетние нетрудоспособные дети; нетрудоспособные родители; нетрудоспособная вдова или вдовец; а также усыновленные лица, если на момент открытия наследства они соответствуют этим критериям.

Им принадлежит половина той доли, которую они получили бы при наследовании по закону, независимо от содержания завещания. В то же время суд может уменьшить эту долю, учитывая отношения между наследником и умершим, а также другие существенные обстоятельства.

По общему правилу доли наследников равны, если завещанием не установлено иное. Они могут договориться между собой о другом распределении. В отношении недвижимости или автомобиля такая договоренность должна быть оформлена в письменном виде и заверена нотариусом.