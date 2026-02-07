Как делится имущество между наследниками?

Правовое регулирование наследственных отношений в Украине охватывает нормы, которые определяют порядок и основания раздела наследственного имущества, сообщает Министерство юстиции Украины. Ключевые правила такого механизма закреплены в Гражданском кодексе Украины и сформированы судебной практикой.

Смотрите также Потерянный договор или завещание: как получить дубликат нотариального документа

Согласно статье 1278 Гражданского кодекса Украины, доли наследников являются равными, если завещанием не предусмотрено иное распределение. Каждый наследник имеет право на выделение принадлежащей ему доли в натуре, а сам раздел осуществляется по правилам общей долевой собственности.

Наследники могут по взаимной договоренности изменять размер долей. Для движимого имущества достаточно устного соглашения, тогда как по недвижимости или транспортных средств такая договоренность должна быть письменной и нотариально удостоверенной. Также закон позволяет заключение нотариального договора о разделе наследственного имущества еще до выдачи свидетельства о праве на наследство.

Отдельные категории наследников имеют преимущественное право на получение имущества в натуре. В частности, это касается лиц, которые не менее одного года до открытия наследства проживали с наследодателем одной семьей. Они могут претендовать на предметы обычной домашней обстановки и потребления в пределах своей доли.

Преимущественное право также имеют наследники, которые были совладельцами имущества вместе с наследодателем, если такой выдел не нарушает существенных интересов других наследников. В случае невозможности выделения доли в натуре имущество может перейти одному из наследников с выплатой денежной компенсации другим.

Какие могут возникнуть нюансы при наследовании?

Если между наследниками возникает спор, вопрос раздела решается в судебном порядке. Суд учитывает характер пользования имуществом, его назначение, длительность использования и другие важные обстоятельства. Судебная практика также допускает раздел недвижимого имущества с отклонением от идеальных долей с компенсацией.

Отдельно закон предусматривает возможность перераспределения наследства. Это происходит, если после завершения срока принятия наследства появляются другие наследники, которые его приняли. В таком случае они могут требовать передачи сохраненного имущества в натуре или денежной компенсации.

В то же время отказ от наследства в пользу других наследников допускается только в установленный срок для его принятия. После его истечения увеличение долей по этому основанию законом не предусмотрено.

Наследство без недвижимости: какие денежные выплаты и компенсации переходят наследникам?