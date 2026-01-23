Кто претендует на обязательную долю наследства?

Наследование является переходом прав и обязанностей умершего физического лица к его наследникам и осуществляется по завещанию или по закону, сообщает Министерство юстиции Украины. Завещание представляет собой личное волеизъявление лица на случай смерти, которым оно может определить круг наследников независимо от родственных или семейных связей.

В соответствии со статьей 1235 Гражданского кодекса Украины завещатель имеет право назначить наследниками любых физических лиц или других участников гражданских правоотношений, а также без объяснения причин лишить права на наследование наследников по закону. В то же время закон устанавливает исключение – лиц, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, нельзя отстранить от наследования по завещанию.

Нотариус при удостоверении завещания обязан разъяснить завещателю положения статьи 1241 Гражданского кодекса Украины относительно обязательной доли, а при выдаче свидетельства о праве на наследство проверяет круг лиц, которые имеют на нее право. К таким лицам относятся малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова или вдовец, а также нетрудоспособные родители.

Эти наследники наследуют половину доли, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону, независимо от содержания завещания. Размер обязательной доли может быть уменьшен судом с учетом характера отношений между наследодателем и наследниками и других существенных обстоятельств.

Кто еще имеет право на обязательную долю и какие действуют ограничения?

Право на обязательную долю имеют также усыновленные наследодателем лица, если на момент открытия наследства они являются малолетними, несовершеннолетними или нетрудоспособными. В обязательную долю засчитывается стоимость имущества, которое фактически переходит наследнику, в частности предметов домашнего обихода, завещательного отказа и других имущественных прав.

Лицо, которое имеет право на обязательную долю и проживало вместе с наследодателем на день его смерти, считается таким, принявшим наследство, если не отказалось от него в установленном порядке. В то же время наследник может добровольно отказаться от обязательной доли, подав соответствующее заявление нотариусу.

Любые ограничения, установленные в завещании, распространяются только на ту часть наследства, которая превышает обязательную долю. В случае спора между наследниками вопрос об обязательной доли решается в судебном порядке.

Помните! Вместе с тем даже гарантированное право на обязательную долю может быть утрачено. Закон предусматривает устранение от наследования лиц, совершивших противоправные действия в отношении наследодателя, уклонялись от обязанности его содержать или при других обстоятельствах, определенных статьей 1224 Гражданского кодекса Украины. Эти правила применяются ко всем наследникам без исключения, в том числе и к тем, кто имеет право на обязательную долю в наследстве.

