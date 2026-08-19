Лікування без втрат: які нові гарантії держава дала пораненим військовим

Військовим, які проходять лікування в медзакладах України та за кордоном, тепер повністю зберігатимуть грошове забезпечення. Також зміни в законах дозволять забезпечувати поранених захисників кращим харчуванням.

Нові державні гарантії для поранених військових

Народні депутати ухвалили закон, який дозволяє розширити права військових під час лікування та розробити Закон України щодо процедури реабілітації та протезування. За відповідне рішення проголосували 308 парламентарів, передає 24 Канал.

Законопроєкт №13704-д пропонував зміни до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та звільнених з полону громадян на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Зміни розробляли представники Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Міністерства оборони, а також Офісу військового омбудсмана.

Для військових та звільнених з полону новий законопроєкт дає гарантію щодо повного збереження усіх видів грошового забезпечення, доки вони проходять лікування чи реабілітацію. При цьому місце розташування медзакладу не важливе.

Усі захисники, які проходять отримують послуги в закладах охорони здоров'я та реабілітаційних установах, згідно з законом, повинні мати покращене харчування.

Також передбачено рівні умови надання медичної допомоги для військовослужбовців, ветеранів, іноземців та осіб без громадянства, які служать у ЗСУ, чи були звільнені з російського полону. Кошти на це виділятимуться з державного бюджету, тобто для людей послуги мають бути безкоштовними.

При цьому, якщо захисник потребує довготривалої реабілітації, то він має право на це.

Розробники закону також передбачили, що якщо поранений захисник не погодиться з рішенням військово-лікарської комісії щодо визначення ступеня придатності до служби, то його можливо оскаржити в судовому порядку.

Окремі права закон передбачає для військових, які отримали поранення чи травми внаслідок бойових дій або полону. Так особи з інвалідністю внаслідок війни мають повне право самостійно обирати лікаря та об'єкт господарювання, який проведе йому протезування чи ортезування.

Народні депутати також закріпили певні доручення Кабінету Міністрів України. Протягом трьох місяців з дня набрання чинності змінами уряд повинен розробити Закон України щодо процедури реабілітації та протезування.

Нові завдання для уряду

Парламентарі просять Кабмін розробити та затвердити Державну цільову програму "Врятуй Кінцівку", яка має діяти протягом 2026 – 2030 років. Це потрібно для профілактики ампутацій та відновлення функцій кінцівок

Уряд також повинен вирішити питання щодо довічного грошового утримання осіб, яким присвоєно інвалідність І ступеня внаслідок вибухових травм, які вони отримали під час оборони держави. Розмір такої допомоги – це сума середньої заробітної плати по Україні за попередній рік, що передує року одержання грошей.

Закон спрямований на створення цілісної, правозахисної системи, де кожен військовослужбовець, поранений та ветеран війни матиме законодавчо гарантовані права на компенсацію, якісне протезування, вибір фахівця та безперервне фінансування реабілітації,

– уточнили в Апараті Верховної Ради.

Нагадаємо, зараз поранені захисники мають право на додаткові "бойові" виплати під час стаціонарного лікування або відпустки для лікування тяжких поранень. Основним документом для нарахування виплат є довідка про обставини травми, що підтверджує зв'язок поранення із захистом Батьківщини та відсутність порушень.