Новые государственные гарантии для раненых военнослужащих

Народные депутаты приняли закон, который позволяет расширить права военнослужащих во время лечения и разработать Закон Украины о процедуре реабилитации и протезирования. За соответствующее решение проголосовали 308 парламентариев, сообщает 24 Канал.

Законопроект №13704-д предлагал изменения в некоторые законы Украины относительно обеспечения права военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена граждан на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование. Изменения разрабатывали представители Комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Министерства обороны, а также Офиса военного омбудсмена.

Для военных и освобожденных из плена новый законопроект гарантирует полное сохранение всех видов денежного обеспечения на время прохождения лечения или реабилитации. При этом местонахождение медицинского учреждения не имеет значения.

Все защитники, получающие услуги в медицинских и реабилитационных учреждениях, согласно закону, должны иметь улучшенное питание.

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Также предусмотрены равные условия оказания медицинской помощи для военнослужащих, ветеранов, иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ или были уволены из российского плена. Средства на это будут выделяться из государственного бюджета, то есть для людей услуги должны быть бесплатными.

При этом, если защитник нуждается в длительной реабилитации, он имеет на это право.

Разработчики закона также предусмотрели, что если раненый защитник не согласится с решением военно-врачебной комиссии об определении степени годности к службе, то его можно обжаловать в судебном порядке.

Отдельные права закон предусматривает для военных, получивших ранения или травмы в результате боевых действий или плена. Так, лица с инвалидностью вследствие войны имеют полное право самостоятельно выбирать врача и медицинское учреждение, которое проведет им протезирование или ортезирование.

Народные депутаты также закрепили определенные поручения Кабинету Министров Украины. В течение трех месяцев со дня вступления в силу изменений правительство должно разработать Закон Украины о процедуре реабилитации и протезирования.

Новые задачи для правительства

Парламентарии просят Кабмин разработать и утвердить Государственную целевую программу "Спаси конечность", которая должна действовать в течение 2026–2030 годов. Это необходимо для профилактики ампутаций и восстановления функций конечностей

Правительство также должно решить вопрос о пожизненном денежном содержании лиц, которым присвоена инвалидность I степени вследствие взрывных травм, полученных ими при обороне государства. Размер такой помощи – это сумма средней заработной платы по Украине за предыдущий год, предшествующий году получения денег.

Закон направлен на создание целостной системы защиты прав, в которой каждый военнослужащий, раненый и ветеран войны будет иметь законодательно гарантированные права на компенсацию, качественное протезирование, выбор специалиста и непрерывное финансирование реабилитации,

– уточнили в Аппарате Верховной Рады.

Напомним, сейчас раненые защитники имеют право на дополнительные "боевые" выплаты во время стационарного лечения или отпуска для лечения тяжких ранений. Основным документом для начисления выплат является справка об обстоятельствах травмы, что подтверждает связь ранения с защитой Родины и отсутствие нарушений.