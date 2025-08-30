Как начисляют боевые в 2025 году?

Раненые защитники Украины, которые получили травмы, контузии или увечья во время боевых действий, имеют право на дополнительные "боевые" выплаты, напоминает 24 Канал со ссылкой на Департамент социального обеспечения Министерства Обороны Украины.

Интересно На несколько тысяч гривен: изменился важный показатель для расчета пенсий

При этом, такие начисления осуществляются:

во время стационарного лечения, в том числе за рубежом;

а также в период отпуска для лечения в случае тяжелого ранения.

В случае легких травм выплата 100 тысяч гривен прекращается. В то же время при каждом новом стационарном лечении военный снова приобретает право на начисление "боевых".

Важно! Основным документом для начисления является справка об обстоятельствах травмы (форма №5), которую выдает воинская часть. В ней обязательно должно быть указано, что ранение или травма непосредственно связаны с защитой Родины. Если такой формулировки нет, дополнительные выплаты могут не назначить.

Что должно быть указано в справке для получения выплат?

В справке также указывается, что военный:

получил ранение в средствах индивидуальной защиты;

не совершал уголовного преступления;

не пытался нанести себе повреждения самостоятельно;

не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Обратите внимание! Наличие хотя бы одного из этих нарушений автоматически станет основанием для отказа в выплате.

Что известно о выплатах военнослужащим: коротко о главном