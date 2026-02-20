Про підстави отримання грошового забезпечення та порядок дій, якщо гроші не нараховуються, інформує Волинський обласний ТЦК та СП.

Які документи потрібні для отримання коштів за реабілітацію?

Під час реабілітації військовослужбовці отримують грошове забезпечення, яке включає оклад та різні надбавки, згідно з останньою займаною посадою. За законом, ці виплати нараховуються під час стаціонарного лікування чи відпустки для лікування за станом здоров'я.

Протягом чотирьох місяців лікування гроші нараховуються автоматично, без додаткових документів. Після цього терміну виплати продовжуються лише за умови підтвердження необхідності подальшого лікування висновком ВЛК.

Важливо! Для забезпечення подальшого фінансування, перевірка ВЛК має відбутись не пізніше ніж через 4 місяці безперервного лікування.

Водночас у ТЦК наголошують, що загальний термін виплат не може перевищувати 12 місяців.

Яка сума виплат передбачена у разі поранення на фронті?

У разі поранення чи травми, пов'язаної із захистом Батьківщини, військовий має право на виплату "бойових" у розмірі 100 000 гривень. Ця сума зберігається під час стаціонарного лікування в Україні чи за кордоном, а також під час відпустки для лікування, втім лише у випадку тяжкого поранення.

Головним документом для отримання виплат є Довідка про обставини травми (Форма 5), у якій обов'язково має бути зазначено "пов'язане із захистом Батьківщини".

Військові мають право на щорічну матеріальну допомогу: що відомо?

Щороку військовослужбовці мають право на одноразову допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення, без урахування "бойових" надбавок. Якщо поранення чи травма були отримані під час воєнного стану – це автоматично є підставою для отримання виплати у 2026 році.

Що робити, якщо гроші не надходять?

У ТЦК та СП зауважили, що не варто чекати автоматичного нарахування грошей. Якщо виплати припинились варто:

Подати рапорт на ім'я командира із проханням включити вас до наказу на виплату.

Додати копію довідки про отримане поранення чи травму.

Якщо командування відмовило без законних підстав – потрібно звернутись на гарячу лінію Міноборони за номером 1512 або проконсультуватись із юристами.

