Для ветеранів та їхніх родин: за яких умов надаватимуть електронний витяг про статус

В Україні запроваджують новий механізм електронного підтвердження статусу ветеранів війни через державні цифрофізовані сервіси. Затверджені урядові правила встановлюють чіткий порядок верифікації відомостей та висувають суворі вимоги до наявних документів користувача.

Оновлення Положення про Реєстр ветеранів та цифровізація

Кабінет Міністрів України оновив Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Це дозволило розширити його цифрові можливості. Про головні ухвалені зміни йдеться в Положенні про Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Згідно з новими нормами, сформований витяг міститиме унікальний QR-код для перевірки його дійсності та засвідчуватиметься кваліфікованою електронною печаткою Міністерства у справах ветеранів.

Скористатися послугою та отримати витяг в онлайні зможуть, зокрема, учасники бойових дій та ветерани війни, які мають офіційно підтверджений статус у базах даних. Також у Реєстрі тепер вестиметься облік суб'єктів ветеранського підприємництва, де фіксуватиметься набуття, припинення або поновлення статусу. Вони також зможуть сформувати для себе витяг за потреби.

Для підтвердження відповідних пільг та гарантій отримати витяг через Дію матимуть право члени сімей ветеранів, полонених та безвісти зниклих осіб.

Перед тим як отримати витяг, людина буде змушена пройти процедуру електронної ідентифікації та автентифікації у системі. Якщо процедура відбувається через мобільний застосунок, то запит сформується за наявності в Дії електронного посвідчення ветерана війни.

Далі система проводить автоматичну міжвідомчу перевірку даних у державних інформаційних реєстрах та готує цифровий витяг із QR-кодом, що зберігається у власному електронному кабінеті.

Витяг також можна отримати в ЦНАП

Громадянин, який має право на отримання витягу з Реєстру – зокрема представники або члени сімей ветеранів – можуть особисто звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг.

Адміністратору треба надати документи, що посвідчують особу та підтверджують родинні зв'язки чи повноваження представника. Він проведе перевірку й видасть документ.

Але варто зазначити, що наявність помилок у державних реєстрах або відсутність актуалізованих відомостей не дозволить автоматично сформувати витяг в застосунку Дія. У разі позбавлення чи припинення статусу ветерана відповідні дані вносяться до системи негайно, що автоматично скасовує чинність раніше сформованих електронних документів.

Нагадаємо, в Україні триває підготовка фундаментальних законодавчих змін для створення Ветеранського кодексу за дорученням президента Володимира Зеленський уряду має підготувати програму оновлень.

Наразі ж для допомоги ветеранам в отриманні послуг працюють майже три тисячі фахівців із супроводу.