Чому не варто поспішати запускати бізнес

Однією з найпоширеніших помилок при запуску ветеранського бізнесу є бажання якнайшвидше реалізувати свою ідею без аналізу ринку та потреб потенційних клієнтів. Про це 24 Каналу розповів керівник напрямку ветеранських програм ГЛОБУС БАНКУ, ветеран 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Максим Кузьменко.

Максим Кузьменко Керівник напрямку ветеранських програм ГЛОБУС БАНКУ, ветеран 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Більша частина військових звикли чітко виконувати поставлені завдання. Однак бізнес план потрібно створювати самому, постійно перевіряти та за потреби переписувати. Надзвичайно складно одразу вийти на ринок з ідеальним продуктом. Потрібно бути готовим аналізувати реакцію споживачів, змінювати пропозицію та адаптувати бізнес до реального попиту.

Що потрібно зробити ще до відкриття бізнесу

До реєстрації підприємства експерт радить визначитися з ключовими організаційними питаннями. Зокрема, потрібно:

обрати форму ведення бізнесу;

визначити систему оподаткування;

продумати модель управління;

організувати бухгалтерський облік;

заздалегідь врегулювати відносини між співвласниками та розподілити відповідальність.

Максим Кузьменко також наголошує, що ветеранам варто максимально використовувати доступні програми підтримки. Фінансування можна отримати через державні грантові програми, Державну службу зайнятості, міжнародні організації та благодійні фонди.

Грантові кошти можуть покрити частину стартових витрат або зменшити суму кредиту, який знадобиться для запуску бізнесу. Крім того, корисно звертатися до ветеранських та громадських організацій, де допомагають знайти грантові програми, менторів, а також отримати юридичні й бухгалтерські консультації.

Ще один важливий крок – консультація з кількома банками ще до запуску бізнесу. Це дозволить:

оцінити можливий розмір фінансування;

дізнатися про вимоги до позичальників;

підготувати необхідні документи;

ознайомитися з партнерськими програмами для придбання обладнання чи техніки.

До банку краще звертатися не тоді, коли бізнес уже гостро потребує грошей, а ще на етапі планування. Попередня консультація дає змогу зрозуміти можливий обсяг фінансування, вимоги до власного внеску та реальне щомісячне навантаження. Це допомагає уникнути ситуації, коли підприємець спочатку будує надто оптимістичну модель, а потім змушений терміново шукати кошти,

– каже Кузьменко.

Чому важливо знайти ментора

Окрему увагу ветеран радить приділити навчанню та пошуку наставників серед підприємців, які вже мають успішний досвід. Отримати підтримку можна, зокрема, через платформу "Дія.Бізнес" та освітні програми профільних організацій. Там підприємці можуть отримати консультації з маркетингу, фінансів, брендингу, управління персоналом, юридичного оформлення бізнесу та залучення грантових коштів.

Головне – не залишатися із бізнес-ідеєю наодинці. Навчання, консультації, грантові програми та досвід ментора часто дають підприємцю не менше, ніж безпосередньо кредитні кошти. Чим краще підготовлена модель бізнесу, тим вищі його шанси пройти перші складні місяці та стати фінансово стійким,

– наголосив ветеран.

Отже, запуск власного бізнесу потребує не лише гарної ідеї, а й ретельної підготовки. Навчання, аналіз ринку, консультації з банками, грантові програми та підтримка менторів допомагають уникнути типових помилок.