Про це в ефірі Новини LIVE заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє сайт Асоціації прифронтових міст і громад.

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Як Миколаївщині підтримує ветеранів?

За словами очільника ОВА, військові повертаються з фронту з чітким усвідомленням того, чим вони справді хочуть займатися, і прагнуть реалізувати свої плани, не відкладаючи життя на потім.

Ветеранські програми починають працювати ширше якраз через результати, через досвід. Особисто я їжджу рекламую бізнес, який відкрили ветерани. Ветерани кажуть: я реалізував свою мрію. Я хотів барбершоп, а до цього займався іншим. Пішов служити. Зрозумів, що я витрачаю час не на те, що я хочу. Я хотів все життя барбершоп – я його зробив. Оце дуже гарна мотивація – ми на цьому і працюємо,

– розповів Кім.

За його словами, наразі з ветеранами працюють за абсолютно новими підходами. Створено всі умови, щоб кожен, хто має ідею для власної справи, міг отримати реальну допомогу, консультацію та юридичний супровід від фахівців.

Окремо очільник області звернув увагу на важливість підтримки та популяризації локального бізнесу. Нещодавно він відвідав такі простори в Миколаєві, поспілкувався з їхніми власниками та закликав мешканців громади й місцевих підприємців ставати їхніми клієнтами та партнерами.

Віталій Кім підсумував, що з ветеранами зараз працюють по-іншому, і така робота вже дає результати – вони звертаються та отримують необхідну допомогу. За його словами, цьому напрямку надано повний пріоритет, а для підтримки залучені фахівці, які надають консультації та юридичний супровід, тож фактично відбувається реалізація їхніх задумів і планів.