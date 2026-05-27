Про це у блозі написав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Чому техрозвиток агросектору – пріорітет?
За словами Віталія Кіма, у 2025 році аграрний сектор сформував понад 56% українського експорту, який тримається переважно на зерні, кукурудзі, ріпаку, сої та насінні соняшника. Втім, пшениця їде за кордон і там стає борошном, соя і ріпак – білковими концентратами і кормами. В Україні цього не відбувається.
Ми продаємо світові величезний обсяг ресурсів, але значну частину доданої вартості залишаємо не в Україні, а в економіках інших країн,
– наголосив Кім.
Як приклад він наводить Нідерланди – країну, меншу за більшість українських областей, яка у 2025 році вивезла аграрної продукції на понад 137 мільярдів євро.
Вирішальним є не розмір земельного банку, а складність економіки, побудованої навколо аграрного сектору,
– вказав очільник Миколаївської ОВА.
На його думку, саме агропереробка може стати точкою зростання для біоенергетики, харчової промисловості, логістики та машинобудування – тобто аграрний сектор здатний перетворитися на основу нової індустріалізації.
Окрему загрозу Кім вбачає у зникненні малого фермерства. За його словами, великі агрохолдинги відіграють важливу роль в експорті та стабільності економіки, однак саме малі фермери забезпечують продовольче різноманіття, розвиток локальних економік, зайнятість у громадах і повноцінне життя українського села – яке сьогодні вже опинилося на межі зникнення.
Очільник області також додав, що війна лише загострила ситуацію: за підсумками 2025 року аграрне виробництво скоротилося майже на 7%, насамперед у переробних галузях.
Підсумовуючи, Віталій Кім закликав розробити довгострокову державну стратегію з інвестиціями в переробку, аграрну науку та логістику. На його переконання, Україні потрібна стратегія поступового ускладнення економіки – щоб кожні кілька років країна піднімалася на наступну сходинку технологічного переділу.