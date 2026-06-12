Об этом в эфире «Новости LIVE» заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает сайт Ассоциации прифронтовых городов и общин.

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Как Николаевская область поддерживает ветеранов?

По словам главы ОГА, военные возвращаются с фронта с четким осознанием того,, чем они действительно хотят заниматься, и стремятся реализовать свои планы,, не откладывая жизнь на потом.

Программы для ветеранов начинают работать шире именно благодаря результатам, благодаря опыту. Лично я езжу и рекламирую бизнес, который открыли ветераны. Ветераны говорят: я реализовал свою мечту. Я хотел барбершоп, а до этого занимался другим. Пошел служить. Понял, что трачу время не на то, что хочу. Я всю жизнь хотел барбершоп – я его открыл. Это очень хорошая мотивация – мы над этим и работаем,

– рассказал Ким.

По его словам, сейчас с ветеранами работают по совершенно новым подходам. Созданы все условия, чтобы каждый, у кого есть идея для собственного дела, мог получить реальную помощь, консультацию и юридическое сопровождение от специалистов.

Отдельно глава области обратил внимание на важность поддержки и популяризации местного бизнеса. Недавно он посетил такие пространства в Николаеве,, пообщался с их владельцами и призвал жителей общины и местных предпринимателей становиться их клиентами и партнерами.

Виталий Ким подытожил, что с ветеранами сейчас работают по-другому, и такая работа уже дает результаты – они обращаются и получают необходимую помощь. По его словам, этому направлению уделено первостепенное внимание, а для поддержки привлечены специалисты, которые предоставляют консультации и юридическое сопровождение, поэтому фактически происходит реализация их замыслов и планов.