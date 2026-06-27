Крок до вступу в ЄС: як британській судді допомагають українцям підготувати реформу права

Україна навчатиметься в британських суддів, аби впорядкувати комерційне право й приблизити державу до вступу в Європейський Союз. Допомога Великої Британії стосується впровадження реформ щодо корупції, верховенства права та незалежності судової влади.

Українські судді набули знань у галузі комерційного права

До польського Кракова минулого тижня прибули високопоставлені судді з Великої Британії та їхні українські колеги. Заняття відбувалися для того, аби Україна надалі могла готувати своє законодавство під стандарти ЄС. Про це пише Telegraph.

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Навчання тривали три дні, а участь у них взяв заступник міністра юстиції Великої Британії Джейк Річардс. Через те що ЄС вимагає від України впорядкувати право та впровадити певні реформи, партнери поділилися своїм досвідом судової системи.

Як зазначає виконувачка обов’язків глави Міністерства юстиції України Людмила Сугак, правові норми Великої Британії дійсно можуть бути "переконливим прикладом правової еволюції в державі". За її словами, засновувати реформи можна на стабільних демократичних інституціях.

Крім того, правосуддя у комерційній сфері насправді можна вважати одним з ключових елементів захисту інвестицій, побудові зв'язків між державними інституціями та громадянами, а також забезпечення економічної стабільності.

ЄС, своєю чергою, хотів би доєднати Україну до свого складу, але вимагає гарантії щодо верховенства права. Тому зараз британські судді навчали своїх українських колег "золотому стандарту" законодавства, завдяки чому Україна зможе дещо змінити свою правову систему для інтеграції в ЄС.

Чи зможе Україна вступити в ЄС у 2027 році?

У Кабміні заявили, що ідея вступу України до ЄС у 2027 році залишається актуальною, хоча остаточної моделі цього процесу поки немає. За словами віцепрем'єра Тараса Качки, ключовим фактором стане швидкість проведення реформ та ухвалення законів, щоб виконати вимоги Євросоюзу.

В ЄС поки не дійшли згоди щодо прискореного вступу України через позицію окремих держав-членів. У Брюсселі обговорюють альтернативні механізми, які дозволили б поглибити інтеграцію України до членства.

Президент Володимир Зеленський заявив, що євроінтеграція України триває, і цей процес уже неможливо зупинити. За його словами, попри політичні дискусії та позицію окремих країн, Україна продовжує виконувати свої зобов'язання, а рішення про майбутнє членство залежатиме від успішного проведення реформ і підтримки європейських партнерів.