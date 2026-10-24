Виключення з військового обліку за станом здоров’я: як перевірити статус у Резерв+

Після визнання непридатним до військової служби важливо перевірити, чи правильно відображено виключення з військового обліку в застосунку Резерв+. Розповідаємо, як перевірити свій статус у додатку й виправити дані, якщо вони неправильні.

Як перевірити виключення з військового обліку в Резерв+

Найпростіший спосіб перевірити свій військово-обліковий статус - скористатися застосунком Резерв+. Він відображає інформацію з реєстру "Оберіг", зокрема дані про перебування на військовому обліку та відомості щодо військово-лікарської комісії (ВЛК), повідомляють у ТЦК.

Щоб перевірити статус, потрібно:

Відкрити застосунок Резерв+ і авторизуватися.

Переглянути електронний військово-обліковий документ.

Переконатися, що в полі статусу зазначено "Виключено з обліку".

За потреби оновити документ, щоб завантажити актуальні відомості з реєстру.

Міністерство оборони України пояснює, що статус "Виключено з обліку" присвоюється, зокрема, громадянам, яких визнали непридатними до військової служби за висновком ВЛК, а також тим, хто досяг граничного віку перебування на військовому обліку.

Електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Водночас якщо дані в застосунку не відповідають наявним документам, варто з'ясувати причину розбіжностей і домогтися виправлення інформації в реєстрі.

Що означає статус "Виключено з обліку"

Виключення з військового обліку - це юридично визначений статус, передбачений статтею 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Згідно із законом, однією з підстав для виключення є визнання громадянина непридатним до військової служби. Також закон передбачає інші підстави, зокрема досягнення граничного віку перебування в запасі та припинення громадянства України.

Для людей, яких виключили з обліку за непридатністю, важливо знати ще одну деталь: військово-обліковий документ не вилучають. До нього вносять відповідні дані про виключення.

Це означає, що відсутність вилученого військового квитка не свідчить про те, що людину не виключили з військового обліку. Важливо, щоб відповідний статус був належно оформлений і підтверджувався документами.

Чим відрізняється виключення від зняття з військового обліку

Зняття та виключення з військового обліку - різні юридичні процедури. Їх плутають, хоча наслідки для людини суттєво відрізняються.

Статус "Знято з обліку" може бути пов'язаний зі зміною обставин, за яких ведеться військовий облік, наприклад із прийняттям на військову службу або навчання у відповідному військовому закладі. Він сам по собі не означає, що людина остаточно виключена з військового обліку.

Натомість виключення за станом здоров'я застосовується до громадян, яких визнали непридатними до військової служби відповідно до встановленої процедури.

Тому якщо людина має висновок ВЛК про непридатність, але в Резерв+ бачить статус "Знято з обліку" або інші відомості, які не відповідають її документам, необхідно перевірити, чи внесли до реєстру належні дані.

До слова, виключення і зняття з військового обліку часто сприймають за одне і те ж. Проте, на практиці це не так. Зокрема, на тих, кого виключили з військового обліку не поширюються правила, які застосовуються до призовників, військовозобов’язаних та резервістів у межах військового обліку.