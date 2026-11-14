Магазин відмовляє у поверненні коштів: як закон захищає гаманець покупця

Неякісний товар не обов'язково означає втрату грошей. Покупець може вимагати розірвання договору та повернення коштів, а якщо товар подорожчав - за певних умов претендувати на більшу суму, ніж зазначена в чеку.

Що робити, якщо продавець відмовляється повертати гроші

Коли магазин відмовляється компенсувати вартість бракованої речі або посилається на відсутність заміни на складі, закон цілковито на боці споживача. Держпродспоживслужба спільно з Міністерством економіки роз'яснили чіткі правила гри, які захищають гаманець покупця від свавілля торговців. Продавці часто маніпулюють нормами, пропонуючи за повернення стару суму за чеком, хоча реальна ціна товару на ринку вже підскочила в кілька разів, про що повідомили у Держпродспоживслужбі.

За якою ціною мають віддавати кошти у разі дефекту

Якщо ви придбали неякісний товар, стаття 8 Закону України "Про захист прав споживачів" гарантує право на пропорційне зменшення ціни, безкоштовний ремонт або розірвання договору. Головна фінансова пастка криється у перерахунку вартості - якщо товар подорожчав, магазин зобов'язаний повернути кошти виходячи з його ринкової вартості на момент пред'явлення вимоги, а не за старим чеком. Повернення суми на момент купівлі діє виключно у випадку, якщо ціна знизилася і покупець сам відмовився від аналогічної заміни.

При цьому розрахунок повинен відбутися безпосередньо у день розірвання договору купівлі-продажу. Якщо в касі бракує коштів чи виникли інші обставини, закон дозволяє узгодити інший строк, але він суворо обмежений сімома календарними днями. За спробу порушити ці норми бізнесу загрожує жорстке покарання за статтею 23 профільного закону – штраф у десятикратному розмірі вартості продукції, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як діяти, якщо ви замовляли товар в інтернеті

Для онлайн-покупок діє схожа процедура, проте тут критично важливо зафіксувати кожен крок. Фахівці Центру правової допомоги застерігають: усні перемовини та обіцянки менеджерів у чаті не мають юридичної сили. Необхідно зберігати електронні чеки, робити фото- та відеофіксацію дефектів, зберігати скриншоти сторінки замовлення й обов'язково направляти офіційну письмову претензію продавцю з вимогою повернути гроші у 7-денний термін.

Якщо магазин наполягає виключно на гарантійному ремонті, пам'ятайте: покупець має право відмовитися, якщо дефект є істотним або ремонт безпідставно затягують. Передавати несправну техніку варто лише за актом приймання-передачі із зазначенням стану пристрою. Якщо торговельна точка ігнорує претензію, наступним кроком є скарга до Держпродспоживслужби та звернення до суду, де споживачі звільнені від сплати судового збору.

Які випадки з практики доводять дієвість скарг

Реальні споживчі конфлікти часто вирішуються на користь громадян одразу після втручання контролюючих органів. Нещодавно у Рівненській області мешканка повернула якісне взуття у визначений законом 14-денний термін, однак підприємець два тижні утримував її кошти. Лише офіційне втручання спеціалістів Держпродспоживслужби змусило власника магазину переглянути позицію, вибачитися та повністю повернути 2000 гривень.

Схожа практика захисту прав працює і під час купівлі складної техніки онлайн. Зокрема, юристам Центру правової допомоги вдалося домогтися повернення грошей за браковану зарядну станцію завдяки вчасно складеній претензії та підготовці до судового позову, після чого продавець вирішив врегулювати спір у досудовому порядку.

До слова, повернути товар чи гроші за нього можна навіть якщо загубили чек. Адже купівлю можна підтвердити іншими способами. Зокрема банківська виписка, електронний чек, дублікат фіскального чека, чи дані з програми лояльності магазину. Підтвердити покупку можна й з допомогою відеозапису, який ведеться у більшості магазинів, чи за наявності гарантійного талону на товар.