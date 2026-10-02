Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта у 2026 році

Оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна у підрозділах ДМС, ЦНАП або центрах «Паспортний сервіс». Для подання заяви потрібно підготувати пакет документів, склад якого залежить зокрема від віку заявника та того, чи оформлюється паспорт уперше.

Які документи потрібні дорослому для закордонного паспорта

Для оформлення закордонного паспорта громадянину віком від 14 років потрібно подати заяву-анкету та паспорт громадянина України, повідомляє Державна міграційна служба України. Заяву-анкету друкує працівник установи під час прийому документів. Також необхідно надати документ про сплату адміністративного збору або документ, який підтверджує право на звільнення від його сплати.

Окремо варто звернути увагу на РНОКПП (ідентифікаційний код). Дія у своїй інструкції також вказує його серед документів, які варто мати для оформлення закордонного паспорта.

Зверніть увагу! Під час оформлення заяви працівники перевіряють персональні дані заявника. Особливо важливо перевірити правильність написання імені та прізвища латиницею, адже саме ці дані будуть внесені до документа. Якщо людина хоче, щоб транслітерація відповідала написанню в раніше виданих документах, можуть знадобитися підтверджувальні документи.

Подати документи можна до територіального підрозділу ДМС, ЦНАП або центру обслуговування "Паспортний сервіс" ДП "Документ". Громадяни України, які проживають за кордоном, можуть звернутися до відповідної дипломатичної установи.

Під час оформлення також сканують відбитки вказівних пальців рук. Для дітей ця процедура проводиться починаючи з 12 років.

Важливо! У 2026 році стандартний строк оформлення закордонного паспорта становить до 20 робочих днів, а термінове оформлення можливе протягом 7 робочих днів. ДМС також передбачає оформлення протягом 3 робочих днів у визначених законодавством випадках.

Що потрібно для оформлення паспорта дитині

Для дитини, яка не досягла 14 років, основним документом є свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження. Заяву-анкету подає один із батьків, усиновлювач, опікун, піклувальник або інший законний представник. Згода другого з батьків для подання документів не потрібна.

Якщо документи подає законний представник, потрібно також мати документ, який посвідчує його особу, та документ, що підтверджує відповідні повноваження.

Зверніть увагу! Для дітей віком до 12 років у визначених випадках можна додатково подати кольорову фотокартку розміром 10 × 15 сантиметрів. Це стосується також людей, які через тривалий розлад здоров'я не можуть пересуватися самостійно та потребують термінового лікування за кордоном.

Якщо закордонний паспорт оформлюється вперше, у деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи. Наприклад, якщо на момент народження дитини один або обоє її батьків були іноземцями чи особами без громадянства, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України.

У разі обміну закордонного паспорта до стандартного пакета додається документ, який підлягає обміну, а залежно від причини заміни – документи, що підтверджують відповідні обставини. Якщо паспорт було втрачено або викрадено, порядок оформлення відрізняється: зокрема, подається заява про втрату або викрадення, а у випадку викрадення в Україні – витяг з ЄРДР.

Важливо! Документи, видані іноземними органами, за загальним правилом мають бути належним чином засвідчені та подані з перекладом українською мовою, засвідченим нотаріально, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

З 25 грудня 2025 року також діє можливість одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт за один візит до ДМС, ЦНАП або "Паспортного сервісу". Для цього достатньо одного запису в електронній черзі.

До речі, наявності медичного діагнозу, лікарської довідки чи навіть запрошення на операцію від іноземної клініки недостатньо для перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками. Право на виїзд дає лише належно оформлений військово-обліковий статус, підтверджений у державних реєстрах.