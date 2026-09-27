Які медичні показання дають право на перетин кордону

Під час ухвалення рішення про виїзд за кордон службовці ДПСУ оцінюють насамперед юридичні підстави для відстрочки чи виключення з обліку, а не самі медичні виписки. Через це навіть із важкими захворюваннями чоловік може отримати відмову під час перетину державного кордону. Про це на своїй сторінці написала адвокатка та керівниця адвокатського бюро Тетяна Козян.

Як пояснила експертка, право на виїзд за станом здоров'я мають громадяни, які визнані непридатними до військової служби та повністю виключені з військового обліку. Перед поїздкою важливо переконатися, що ці дані коректно відображаються у військово-облікових документах та електронних реєстрах.

Тимчасово непридатні чоловіки також можуть виїхати, але для цього недостатньо мати звичайну виписку з лікарні. Обов'язковими умовами є офіційний висновок військово-лікарської комісії та належно оформлена відстрочка.

Сам по собі діагноз права на виїзд не створює,

– уточнила Тетяна Козян.

Окремою підставою для можливості виїзду є встановлена інвалідність будь-якої групи. Для перетину кордону в такому випадку потрібно надати повний пакет передбачених законодавством документів, які підтверджують відповідний статус.

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Поширені помилки

Адвокатка наголосила, що довідки про перенесені інфаркти, інсульти чи необхідність термінового лікування за кордоном самі по собі не створюють права на перетин. Усі питання придатності до служби вирішуються виключно через проходження військово-лікарської комісії.

Така ж ситуація складається і з тими військовозобов'язаними, які мають запрошення від іноземних медичних закладів. Це не є автоматичною перепусткою. Процедури направлення громадян на лікування за межі України оцінюються в індивідуальному порядку згідно із затвердженими правилами.

Також не варто покладатися на застарілі документи із записами про "непридатність у мирний час чи обмежену придатність у воєнний". Статус обмежено придатних в Україні скасовано, тому такі дані потребують обов'язкового оновлення.

Важливо! Адвокатка порадила перевіряти перед плануванням поїздки не лише медичні папери, а й актуальність даних у реєстрі "Оберіг" чи застосунку Резерв+. Найменша розбіжність між документами на руках та електронним обліком може стати причиною відмови прикордонників.

Нагадаємо, наявність юридичних підстав чи бронювання сама по собі не гарантує безперешкодний виїзд за кордон. Як розповідала адвокатка Антоніна Ярем, чоловікам, які збираються поїхати за кордон, варто звернутися за допомогою фахівця. Правник може перевірити конкретну підставу для виїзду та документи, а також провести консультацію.

Так, до прикладу, нещодавно суд визнав законною відмову прикордонників у пропуску заброньованого працівника через неналежно засвідчену копію наказу про відпустку.

Чинне українське законодавство змушує прикордонників перевіряти всіх без винятків чоловіків, які збираються їхати за межі держави.