Чи можуть мобілізувати обмежено придатного

Тепер військовозобов'язаний може отримати або статус придатного, або непридатного до служби. Тому колишні "обмежено придатні" повинні знову пройти військово-лікарську комісію. Після того буде зрозуміло, чи можливо отримати звільнення від мобілізації. Це передбачає порядок, прописаний в Наказі №402 Міністерства оборони України.

Держава дозволяє визначати людину придатною до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК і СП, у вищих навчальних закладах, чи військових навчальних центрах. Це означає, що такого військовозобов'язаного після зміни його статусу не відправлять на фронт. Проте для цього мають бути законні підстави, наприклад, стан здоров'я. ВЛК може визнати, що деякі хвороби не дозволяють людині виконувати бойові завдання.

Також статус "обмежено придатний", який могли надавати військовим після поранення чи погіршення здоров'я, наразі замінюється. Людина може отримати:

тимчасову непридатність через лікування, відпустку чи звільнення;

непридатність з переоглядом за 6 – 12 місяців.

Зауважимо, що саме висновок ВЛК може визначити, чи можуть мобілізувати колишнього "обмежено придатного". Після повторного огляду може з'ясуватися, що військовозобов'язаний є придатним, тоді його можуть мобілізувати й відправити на передову. В іншому випадку – призивають на службу в небойову частину, або визнають повністю непридатним.

У тому ж Наказі №402 є перелік хвороб, згідно з якою лікарі роблять висновки.

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Нагадаємо, закон прямо не передбачає права військовозобов’язаного просто відмовитися від проходження ВЛК. Якщо людина отримала направлення, вона повинна пройти медичний огляд.

Як пояснила в коментарі 24 Каналу адвокатка Юлія Данілова, відмова може мати різні наслідки залежно від обставин. Важливо, чи було направлення оформлене належним чином і чи дотримався ТЦК встановленої процедури.