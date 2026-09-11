Могут ли призвать ограниченно годного

Теперь военнообязанный может получить либо статус годного, либо негодного к службе. Поэтому бывшие "ограниченно годные" должны вновь пройти военно-медицинскую комиссию. После этого станет ясно, возможно ли получить освобождение от мобилизации. Это предусмотрено порядком, прописанным в Приказе №402 Министерства обороны Украины.

Государство разрешает признавать человека годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, в высших учебных заведениях или военных учебных центрах. Это означает, что такого военнообязанного после изменения его статуса не отправят на фронт. Однако для этого должны быть законные основания, например, состояние здоровья. ВВК может признать, что некоторые заболевания не позволяют человеку выполнять боевые задачи.

Также статус "ограниченно годен", который мог присваиваться военнослужащим после ранения или ухудшения здоровья, в настоящее время заменяется. Человек может получить:

временную негодность в связи с лечением, отпуском или увольнением;

непригодность с повторным осмотром через 6–12 месяцев.

Отметим, что именно заключение ВВК может определить, могут ли мобилизовать бывшего "ограниченно годного". После повторного осмотра может выясниться, что военнообязанный годен к службе, тогда его могут мобилизовать и отправить на передовую. В противном случае – призывают на службу в небоевую часть или признают полностью негодным.

В том же Приказе №402 приведен перечень заболеваний, на основании которого врачи делают выводы.

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Напомним, закон прямо не предусматривает права военнообязанного просто отказаться от прохождения ВВК. Если человек получил направление, он должен пройти медицинский осмотр.

Как пояснила в комментарии 24 Канала адвокат Юлия Данилова, отказ может иметь разные последствия в зависимости от обстоятельств. Важно, было ли направление оформлено надлежащим образом и соблюден ли ТЦК установленную процедуру.