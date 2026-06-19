Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

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Кому необходимо проходить ВЛК?

Во время военного положения прохождение военно-медицинской комиссии является обязательным для ряда категорий граждан. В частности, ВЛК должны пройти военнообязанные, которых направляют ТЦК и СП – в том числе по повестке.

Также медицинский осмотр должны пройти граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными в военное время и после изменений в законодательстве 2024 года еще не прошли повторную комиссию.

Обязательным является прохождение ВЛК и для кандидатов на военную службу по контракту, а также для военнослужащих, которым требуется повторная оценка состояния здоровья, в частности после ранений или в связи с изменениями в самочувствии.

Отдельно это требование касается женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, завершивших обучение после 2025 года. Они должны встать на воинский учет, пройти ВЛК в течение 60 дней и оформить необходимые воинско-учетные документы.

В ТЦК также подчеркнули, что в каждом случае направление и порядок прохождения ВЛК определяются соответствующими органами воинского учета и законодательством Украины.

Напомним, ранее в офисе Военного омбудсмена предлагали изменить процесс военно-врачебной комиссии, чтобы часть ограниченно годных и полностью негодных украинцев, которых уже мобилизовали, могли получить право на увольнение со службы.

В частности, военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявляла, что в Украине необходимо реформировать систему ВЛК и изменить "злощастный" указ, который, по её словам, занижает планку здоровья для военнослужащих.