Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК та СП.

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Кому потрібно проходити ВЛК?

Під час воєнного стану проходження військово-лікарської комісії є обов'язковим для низки категорій громадян. Зокрема, ВЛК повинні пройти військовозобов'язані, яких направляють ТЦК та СП – у тому числі за повісткою.

Також медичний огляд мають пройти громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними у воєнний час і після змін у законодавстві 2024 року ще не пройшли повторну комісію.

Обов'язковою ВЛК є і для кандидатів на військову службу за контрактом, а також для військовослужбовців, які потребують повторної оцінки стану здоров'я, зокрема після поранень або через зміни у самопочутті.

Окремо ця вимога стосується жінок із медичною або фармацевтичною освітою, які завершили навчання після 2025 року. Вони мають стати на військовий облік, пройти ВЛК протягом 60 днів та оформити необхідні військово-облікові документи.

У ТЦК також наголосили, що в кожному випадку направлення та порядок проходження ВЛК визначаються відповідними органами військового обліку та законодавством України.

Нагадаємо, раніше в офісі Військового омбудсмана пропонували змінити процес військово-лікарської комісії, щоб частина обмежено придатних та повністю непридатні українці, яких уже мобілізували, могли мати право звільнення зі служби.

Зокрема, військова омбудсманка України Ольга Решетилова заявляла, що в Україні потрібно реформувати систему ВЛК та змінити "злощасний" указ, який, за її словами, занижує планку здоров'я для військовослужбовців.