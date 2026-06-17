Суд не смог освободить мобилизованного мужчину со службы

Мужчина прошел в 2025 году военно-медицинскую комиссию и был признан годным. Учитывая факты, позволяющие мобилизовать гражданина, территориальный центр комплектования направил его на военную службу в одну из частей Национальной гвардии Украины. Мужчина считал, что его призвали незаконно, и впоследствии совершил самовольное оставление части. Дело № 160/23234/25 рассматривал Третий апелляционный административный суд.

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Как заявлял истец, его якобы незаконно мобилизовали после задержания. Таким образом, он просил отменить решение ТЦК и уволиться со службы по решению суда, поскольку не должен был быть призван.

Выяснилось, что мужчина находился на службе и получал все обеспечение. Впоследствии часть заявила о том, что мобилизованный совершил СОЧ и не находился на службе без уважительных причин.

В начале рассмотрения дела судья заявил, что уже после призыва и зачисления человека в списки личного состава отмена приказа не может служить основанием для увольнения. Тогда мужчина обратился в апелляционный суд.

Решающей в этом споре стала практика Верховного Суда, согласно которой процедура призыва военнообязанного во время мобилизации является необратимой. Уволить его со службы после отмены приказа невозможно без наличия для этого оснований.

Отдельно судьи отмечают, что после призыва возникают новые правоотношения, и уже в соответствующем законе прописываются нормы увольнения со службы. Следовательно, нельзя уволить военнослужащего только на основании отмены приказа о призыве или приказа о зачислении в воинскую часть. Такой нормы в законодательстве нет.

За незаконную мобилизацию могут наказывать должностных лиц ТЦК и ВЛК

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушение прав человека во время мобилизационных мероприятий. В частности, отдельным преступлением может быть признано незаконное удержание людей в помещениях ТЦК, мобилизационных пунктах или воинских частях без законных оснований. За такие действия должностным лицам может грозить от 5 до 7 лет лишения свободы, а за насилие, жестокое обращение или нарушения в отношении несовершеннолетних — до 12 лет лишения свободы.

Отдельно предусмотрена уголовная ответственность для сотрудников ТЦК и членов ВЛК за незаконные решения во время мобилизации. Наказание может быть применено, если в армию призвали человека, имевшего законную отсрочку, бронирование или вообще не подлежавшего мобилизации.

В настоящее время незаконная мобилизация сама по себе не является основанием для увольнения с военной службы, даже если суд признал призыв противоправным.