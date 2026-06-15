Что предлагает законопроект об изменении наказания за СОЧ для людей с боевым опытом?

Авторы законопроекта уверены, что государство должно учитывать нагрузку, которая ложится на военных на фронте. Поэтому тот факт, что они могут совершить СОЧ, фактически является предсказуемым поведением в таких условиях. Поэтому законопроект №15328 предлагает разрешить судам учитывать обстоятельства дела и на этом основании принимать решение о наказании за самоубийство.

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Так, в Уголовный кодекс предлагают внести нормы, которые смягчали бы наказание для военнослужащих, совершивших самовольное оставление части после длительного пребывания на фронте. Важно, что более мягкая форма наказания может применяться к тем гражданам, которые имеют опыт участия в боевых действиях и были мобилизованы.

То есть для тех, кто служит по контракту, предлагается оставить наказание в принципе фактически без изменений. А вот для мобилизованных, принимавших участие в боевых действиях, применять инструмент освобождения от отбывания наказания с испытательным сроком в соответствии со статьей 75 Уголовного кодекса,

– говорится в сообщении.

В пояснительной записке говорится о том, что самовольное оставление воинских частей часто происходит из-за "непродуманных подходов при призыве на военную службу и плохого отношения командиров к военнослужащим".

То есть ответственность за самовольное оставление военной части будет оцениваться с учетом вида службы, условий совершения нарушения и наличия боевого опыта военнослужащего.

Авторы считают, что таким образом в армии и в обществе удастся снизить градус напряжения в отношении ответственности за самовольное оставление воинской части мобилизованными.

Что предусматривает нынешняя армейская реформа?

Министерство обороны представило детали масштабной реформы службы в Силах обороны. Она предусматривает новые типы контрактов с четкими сроками, обновленную систему денежного обеспечения и возможность получить отсрочку после завершения службы.

Для военных планируют ввести три вида контрактов: пехотно-штурмовой, боевой и базовый. Самый короткий контракт для штурмовых подразделений будет длиться от 6 до 14 месяцев, а для отдельных боевых специальностей – до 24 месяцев.

Кроме того, пехотинцам обещают существенно более высокие выплаты. Средняя зарплата по пехотно-штурмовому контракту может составлять около 300 тысяч гривен в месяц, а максимальная — до 460 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач. Также военным будут разрешать быстрее возвращаться из СОЧ непосредственно в топ-50+ самых эффективных боевых подразделений без поступления в батальон резерва.