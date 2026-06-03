В Украине планируют существенные изменения в сфере военной службы – от пересмотра уровня денежного обеспечения и условий контрактов до реформирования системы мобилизации и обсуждения механизмов демобилизации. В то же время реализацию этих инициатив затрудняют кадровый дефицит, потребность в дополнительной мотивации для новобранцев и вопрос справедливого распределения ресурсов в армии.

Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев в интервью 24 Каналу отметил, что особое внимание стоит уделить не только боевым подразделениям, но и военным в тылу, ведь именно от их работы в значительной степени зависит эффективность управления и реформирования. Кроме того, по его мнению, ключевые решения относительно будущего армии должны приниматься с учетом реальной ситуации в войсках и мнения командиров, которые непосредственно руководят подразделениями.

Смотрите также Процесс призыва пересматривают, а нормы бронирования меняют: какой будет мобилизация в июне

От военных в тылу многое зависит: как эффективно реформировать армию?

Как вы оцениваете минимальную зарплату в тылу на уровне 30 тысяч гривен? Достаточно ли этого для военнослужащих? Также сейчас обсуждается возможное повышение выплат для пехотинцев до 7 тысяч долларов в месяц, то есть примерно 400 тысяч гривен. По вашему мнению, является ли такой уровень оплаты справедливым?

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Во-первых, хочу заметить, что люди могут посчитать, сколько стоит квартира в Киеве, в Днепре или в другом городе, и понять, что зарплата 30 тысяч гривен для военного в тылу – это не деньги.

Многие мои знакомые, которые работают в тылу, где-то подрабатывают. У меня один товарищ продает, перекупает Apple-технику, другой таксует ночью, потому что он может ездить ночью – подрабатывает. Многие люди находят какую-то подработку, потому что на минимальную зарплату в тылу ты жить объективно не можешь. Я уже молчу о том, если у тебя есть семья и ребенок.

Я сторонник того, что в тылу надо сделать нормальную большую зарплату, а именно где-то 50 – 70 тысяч. Лучше пусть будет меньше боевых, но большая зарплата в тылу. Я объясню, почему, чтобы не говорили, что тыловики хорошо себя чувствуют.

У нас очень большая прослойка людей, военных, которые за 4 года полномасштабной войны, за 12 лет службы в армии с 2014 года, получили очень хороший опыт, знания и имеют, что передать. Имеют понимание, как реформировать армию, куда двигаться.

Полное интервью военного о реформах в армии: смотрите видео

Но, понятно, что уйти на тыловую должность с боевой, они не хотят. Потому что ты здесь получаешь 100 – 150 тысяч на боевых должностях. Если ты в тылу, то сейчас получаешь 22 – 25 тысяч, будешь получать 30 тысяч, с надбавками где-то 40 тысяч может быть.

Потому что мы должны понимать, что армия меняется не из-за тех людей, которые воюют, сидят в окопах, уничтожают противника. Они делают нереально большой вклад в нашу победу. Но если мы хотим быстрых, конструктивных и позитивных изменений, то это делают люди, которые находятся на тыловых должностях. От них очень многое зависит.

Поэтому, чтобы нам улучшить качество и уровень нашей армии, надо тыловикам дать достойную зарплату. Это будет объективно, и это должно так быть.

Потому что человек с ребенком, с семьей не будет за 30 тысяч гривен работать в Киеве и обеспечивать жизнь для всего подразделения, бригады, полка, батальона. Это же нонсенс.

Это не деньги: что может мотивировать людей идти в армию?

Так же хочется понимать, как вы относитесь к срокам службы, которые якобы тоже должны пересмотреть, то есть предложить контракты на год, на два. Может ли это сработать или смотивировать мужчин идти добровольно в армию?

Честно говоря, я считаю, что зарплата 350 – 400 тысяч гривен не может смотивировать. Начнем с того, что у нас в армии более 200 тысяч случаев СОЧ.

Много вы уже услышали историй, что из СОЧ вернулись после того, как озвучили зарплату 400 тысяч? Я думаю, что не будет больше людей, которые захотят пойти служить в армию из-за такой зарплаты. Потому что все же понимают, где ее можно получить – только сидя в окопе или где-то возле него.

Никто не захочет идти?

Я считаю, что нет. Но здесь контракты, ротации – я понимаю, чего они хотят. Я не нахожусь на очень большой должности, но нам каждый день говорят, что у нас, в армии, дефицит кадров. У нас на каждом билборде реклама, рекрутинг и так далее. И здесь мы говорим о каких-то ротациях, увольнениях. Это же нереально.

К слову. Во время мобилизации территориальные центры комплектования обязаны действовать исключительно в пределах определенных законом полномочий. Нарушения чаще всего касаются незаконного задержания граждан, превышения служебных обязанностей и несоблюдения процедуры вручения повесток. Такие действия не соответствуют законодательству и могут быть обжалованы. Соблюдение правовых норм является обязательным условием мобилизационного процесса.

Я считаю, что мы можем привлечь новых людей, адекватных, умных, в армию. Это не деньги, это какая-то другая мотивация. Как в США: человек знает, если он подписывает контракт, то его ребенок имеет право пойти учиться в какой-то очень хороший институт, семья получает очень хорошую страховку. Плюс какие-то еще бонусы, которые дает государство.

Так же квартира. Он покупает квартиру по программе "еОселя", и не надо ему десятки тысяч долларов отдать в качестве первого взноса. А государство ему эти средства дает. А он потом их как-то компенсирует благодаря тому, что 3 – 5 лет прослужил в армии.

Это будет мотивировать людей идти в армию и оставаться там. А просто сумма денег на счету, я считаю, не будет сильно мотивировать. Ведь все адекватные люди понимают, где эти деньги можно получить. Желающих, я не верю, что будет очень много.

Я понимаю, что эта новость очень сильно поднимет настроение тем людям, которые уже в армии. Но мы понимаем, что этих людей надо менять, надо проводить ротацию новыми людьми хотя бы. А где этих людей найти?

Мне говорили, что депутаты и те, кто это решение принимает, верят в это. Если верят – значит проверим. Здесь такая ситуация: откуда мы знаем? Идея интересная, хорошая, но я считаю, что мотивация попасть в армию должна быть с другой стороны.

Война на истощение: повлияет ли на что-то реформирование ТЦК?

Может ли реформирование ТЦК изменить отношение к службе? Например, если будут менять условия пребывания в учебных центрах, если ВЛК будут правильно проводить, не за несколько часов. Как вы считаете, действительно ли это в комплексе может помочь людям считать, что служба в армии может быть справедливой?

Мы понимаем, почему хотят реформировать ТЦК. Потому что ТЦК очень сильно бьет по репутации самой армии. Как бы это не звучало, военные бьют по репутации военных. И по репутации Офиса Президента и Министерства обороны. Это создает очень негативный эффект из-за всех видео и странных ситуаций, которые постоянно возникают.

Реформирование ТЦК, конечно, нужно. Но как оно будет называться, что оно будет делать – вообще не понятно.

Я уже неоднократно говорил и буду повторяться, что я наоборот провел бы минимальный тест с подразделением, которое и так занимается рекрутингом у себя. И как-то бы сделал мотивацию для этих подразделений, чтобы больше привлекать к себе людей. Может, дал бы больше средств на рекламу, какие-то другие бонусы, какую-то технику бы придумал, чтобы под нее набирали людей через рекрутинг.

Или строят квартиры в Киеве, его сейчас активно застраивают. Выделили бы 10 квартир. Грубо говоря, акция на пол года: кто подпишет контракт, между ними будут разыгрывать эти 10 квартир. Я условно говорю о каких-то таких подходах, которые были бы более необычными и интересными.

Реформирование ТЦК, я считаю, да, нужно, потому что надо его сделать более гражданским. Но я не вижу механизма, как мы будем набирать в войско людей.

Я понимаю, что все равно сейчас меняют систему бронирования работников, меньшее время брони будет у мужчин. Под эту тему запускают реформирование. Вероятнее всего, на полицию возложат функции, чтобы они искали этих новобранцев. Видимо, тех, кто в розыске в "Резерв+".

Важно! В Украине правительство обновило правила бронирования военнообязанных, ужесточив требования к критически важным предприятиям и порядок подтверждения их статуса. В частности, повышены требования к уровню средней зарплаты работников, подлежащих бронированию, а также уточнен механизм учета таких работников в квотах. Компании должны повторно подтвердить свой статус соответствия новым критериям в определенные сроки.

Но сколько в месяц будет людей, которые хотят попасть в армию, честно говоря, я не понимаю. Как бы ТЦК уже не назывались, это же не улучшает мобилизацию в армии.

Вся ситуация сейчас такая, что и мы, и россияне истощаем свои силы, и война идет сугубо на истощение. Но россияне могут просто сделать мобилизацию жестче – и у них завтра десятки тысяч людей еще будут в армии.

А мы если так сделаем, у нас ничего не изменится. Как были люди, так и есть люди. Поэтому я считаю, что надо придумать десятки различных механизмов поощрений, пожеланий и так далее, чтобы промотивировать людей зайти в армию.

Так же я отдельно проработал бы тему рекрутинга девушек и женщин на отдельные должности. Или сделать гражданские должности вместо военных для тех, кто хочет служить в армии.

И так же рекрутинг иностранцев, как я уже много раз говорил. Под них принять отдельный закон, создать отдельные подразделения, возможно, отдельные направления работы, сферы ответственности и так далее.

А то, что сменить ТЦК на открытый офис, – типа окей. Милицию на полицию поменяли. Что там изменилось? Но люди как называли их одинаково, так и называют.

Все этого хотят: возможна ли сейчас демобилизация в Украине?

Как, по вашему мнению, должна выглядеть справедливая демобилизация? Или о ней вообще сейчас пока рано говорить?

Вопрос в том, что я вообще не понимаю, как эта демобилизация будет проходить. У нас говорят, что нет людей, но с другой стороны говорят, что мы вам сделаем демобилизацию.

Даже у гражданских будет диссонанс. С одной стороны сейчас на улице целые спецоперации организовывают ТЦК, чтобы кого-то поймать. А с другой мы говорим, что будем демобилизовать людей через какое-то время.

Здесь или кто-то знает какую-то информацию, что скоро закончится война и уже будет какое-то перемирие, или я просто не вижу в этом смысла.

Как мы можем говорить о демобилизации? Вы же тоже понимаете, какое количество военных хочет демобилизацию. Какое количество военных хочет уволиться из армии? И как эту демобилизацию дать? А давать им надежды, которые не оправдают себя? Я считаю, что это нереально.

Обратите внимание! Демобилизация в Украине после завершения войны не начнется сразу, поскольку страна еще некоторое время будет нуждаться в сохранении боеспособной армии. Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко отметил, что решение об увольнении военных будет зависеть от ситуации с безопасностью и возможности постепенно заменять личный состав. Процесс, вероятно, будет поэтапным, чтобы не ослабить обороноспособность государства.

Даже возьмем ситуацию демобилизации через год для тех, кто подписал контракт 24 февраля 2022 года. Они сейчас подписывают контракт, через год имеют право уволиться или уйти в отпуск. Какое это количество людей? Кто может себе представить?

А кого увольнять, а кого не увольнять? А справедливо это или несправедливо? Это тоже надо понимать. Здесь столько нюансов. И основной нюанс в том, что здесь должна быть везде социальная справедливость. Почему мы этого военного можем уволить, а этого не можем?

У нас сейчас есть много специальностей и специализаций, которых мы на 100% освободить не можем, независимо от того, когда они тот контракт подписали.

Любые технические специальности, в частности РЭБ, РЭР, ПВО, люди, которые командуют на каких-то высоких должностях: комбаты, майоры, подполковники. Даже умного ротного сейчас уволить – это уже большая проблема будет для всех. Подразделение потеряет очень умного человека. И кем его заменять?

А сейчас в такой ситуации мы только начали менять ситуацию на фронте к лучшему. Наоборот надо сейчас людей мотивировать тем, что у нас идет победа, давайте мы вам еще что-то дадим, чтобы вы шли вперед. Такая должна быть ситуация.

А мы людям наоборот говорим: успокойтесь, через год у вас будет демобилизация. Человеку его командир говорит – завтра на штурм, а высшие чины говорят другое – завтра демобилизация может быть.

Человек думает: зачем мне идти выполнять задание, если я завтра подпишу контракт, мне это скажут, а через пол года или год я могу уволиться?

Понимаю проблему, которая будет в армии и которую обещают решить для войска. Я считаю, что все идеи, которые сейчас делают Министерство обороны, Генштаб или высшее политическое командование, надо делать с учетом мнения комбригов, которые находятся (на фронте, – 24 Канал) и руководят подразделениями.

Пусть организуют круглые столы, обсуждения и прислушиваются к их мнениям. Ведь сейчас мы видим: одни подразделения пошли в очень активное и успешное наступление. А с другой стороны я смотрю и слышу: да через год не волнуйтесь, зарплата будет 400 тысяч и демобилизация будет через год.

И тут человек думает: "А мне командир говорит – на штурм за Украину, за границы 1991 года". Мне тяжело представить, как это будет сочетаться у людей в головах.