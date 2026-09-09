Відмова від проходження ВЛК: це порушення чи ні

У Законі "Про військовий обов'язок і військову службу" прописано обов'язок для всіх, хто приписаний або підлягає приписці до призовних дільниць, щодо проходження військово-лікарської комісії. Відмова від медогляду юридично не передбачується. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка і співзасновниця J&V Partners Юлія Данілова.

Експертка зазначає, що відмова не має юридичної сили та не може бути підставою для звільнення від медичного огляду. Саме тому заява, подана до ТЦК, про відмову в проходженні ВЛК може мати погані наслідки. Проте навіть тут адвокатка визначила один нюанс.

Юлія Данілова Адвокатка, співзасновниця J&V Partners Якщо повістку на проходження ВЛК вручили без дотримання процедури (наприклад, людину зупинили на вулиці й одразу повезли на комісію – не дослухалися до вимоги проходження комісії за місцем проживання і з наданням можливості зібрати с медичні документи), то судова практика визнає це не відмовою від проходження ВЛК, а законною вимогою дотримання порядку.

Так нещодавно в рішенні Київського районного суду Полтави сформувалася правова норма: проходженню військово-лікарської комісії має передувати вручення відповідної повістки, що дає військовозобов'язаному реальну можливість звернутися до лікарів, отримати медичну карту, зібрати виписки та інші необхідні документи.

Отож, "відмова" від огляду на місці без повістки, з вимогою дотримання встановленого порядку — не можна вважати ухиленням.

Відмова від ВЛК має наслідки

Юлія Данілова уточнила, що у випадку, коли людину на ВЛК викликають законно, але вона в будь-якій формі відмовляється від огляду, то їй варто готуватися до наслідків.

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Законом передбачена адміністративна відповідальність. Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію загрожує військовозобов'язаному штрафом у 17 000 – 25 500 гривень.

Також, за словами експертки, можуть застосовувати статтю 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення правил військового обліку карається базовим штрафом в розмірі 3 400 – 5 100 гривень, залежно від кваліфікації конкретного порушення.

Відмова не звільняє від обов'язку пройти ВЛК, а навпаки, працює проти особи. Прямої норми закону, яка б буквально визначала, що відмова від ВЛК автоматично означає визнання особи придатною до служби, немає. Але практичний наслідок для особи саме такий, ️оскільки без проходження огляду в системі, зокрема, в базі "Оберіг" людина буде вважатися такою, що не має документально підтверджених підстав для звільнення від служби,

– говорить Юлія Данілова.

Додатково, якщо військовозобов'язаний ігнорує саму мобілізацію – це кваліфікується уже як ухилення. Правниця визначила, які можуть бути практичні наслідки через це:

внесення даних до бази "Оберіг" з позначенням особи як такої, що перебуває в розшуку;

можливі обмеження права керування транспортними засобами, затримання поліцією;

при систематичному ігноруванні викликів і несплаті штрафів – перекваліфікація на кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Людина може отримати від 3 до 5 років позбавлення волі.

Хочу наголосити: військовозобов'язаний не несе відповідальності за непроходження ВЛК, якщо не отримував офіційного виклику чи мобілізаційного розпорядження. Відповідальність виникає саме за ігнорування вже виданого й правомірно врученого направлення, а не тому, що так хоче ТЦК,

– уточнила адвокатка.

Чому краще не відмовлятися від ВЛК, а оскаржувати незаконні дії

Юлія Данілова наголошує, що правильною стратегією буде не відмова від медогляду, а оскарження порушень, і закон дає для цього чіткі підстави.

Експертка розповіла про положення про військово-лікарську експертизу, яке прямо зобов'язує комісію дослідити всі надані матеріали, оформити постанову письмово, а результати огляду разом із карткою обстеження, висновками профільних лікарів і супровідними документами передати далі за встановленою процедурою.

Якщо через якусь причину людина не пройшла огляд у потрібного фахівця, а члени комісії проігнорували подані виписки, аналізи чи медичну книжку – це офіційна підстава для скасування постанови ВЛК, а не привід просто не з'являтися на комісію.

Оскарження це не скарга "на лікарів", а юридична процедура, що базується на процедурних порушеннях і документальних доказах. Отже, законний інструмент захисту не відмова, а вимога дотримання процедури, право на завчасну повістку, право на огляд з фахівцями, право на врахування поданих документів і, у разі порушень, право на адміністративне чи судове оскарження постанови ВЛК,

– зазначила Юлія Данілова.

Нагадаємо, що суд не може переоцінювати діагноз людини по суті, а лише оцінює дотримання процедури.

До суду можна звернутися, якщо ВЛК не розглянула надані медичні документи; не направила людину на необхідне обстеження; не прописала в постанові належне обґрунтування. Також оскарженню підлягає висновок, який суперечить документам медичної справи. З боку медиків порушенням буде ігнорування скарг військовозобов'язаного, а також випадки, коли повторний огляд не усунув попередні порушення.